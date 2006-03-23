Никто не может претендовать на пост премьера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что в послевыборной ситуации ни одна политическая сила не может претендовать на выдвижение премьера, и что это вопрос коалиции. Об этом он заявил сегодня в эксклюзивном интервью телеканалу «1+1».

В частности, отвечая на вопрос, если БЮТ на выборах наберет больше голосов, чем “Наша Украина”, и будет иметь право выдвигать кандидатуру премьера, то допускает ли он коалицию между этими силами в таком случае, В.ЮЩЕНКО заявил: “Формально право на премьера больше всего имеет та политическая сила, которая получила большую поддержку избирателей. Но, скорее всего, в ситуации, которая есть сегодня и ожидается после выборов, - что ни одна политическая сила не может претендовать на какое-то исключение”.

По мнению Президента, поиск коалиции вокруг общенациональных принципов и целей станет первым вызовом для депутатов нового парламента. “И уже в рамках коалиции - я хочу подчеркнуть, будет реализовываться право сил коалиции выдвигать кандидатуру премьера, членов правительства, работать с Президентом и др.”, - сказал он.