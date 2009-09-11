Пресс-конференция к открытию живого постоянно действующего автоаукциона

В понедельник, 14 сентября, в 15.30 в УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция, посвященная открытию первого в Украине живого постоянно действующего автомобильного аукциона.

Как сообщили УНИАН организаторы аукциона – компания DiscountAuto, в Киеве, на улице Боженко, 24, начиная с 21 сентября 2009 года, будет открыт живой постоянно действующий автомобильный аукцион DiscountAuto. Теперь у каждого украинца появится шанс приобрести автомобиль «с молотка» по цене, которую он сам себе сформировал.

Компания DiscountAuto планирует сначала проводить торги несколько раз в месяц, а затем - три-четыре раза в неделю в режиме реального времени.

По словам идеолога проекта Олега ГУТКИНА, владеющего сертификатами известных международных автоаукционов Manheim (США) и Adesa (США), подобный, живой, формат аукциона невозможно сравнить ни с одним другим. Для всего мира автомобильный аукцион - привычная форма купли-продажи. Ежедневно на одном из самых известных международных автоаукционов «Манхейм» с молотка уходят до 7000 автомобилей. Для Украины эта форма пока нова. Тем более, форма открытых публичных постоянно действующих торгов.

«Именно поэтому, как «первопроходцам», нам хотелось создать отечественный автомобильный аукцион по лучшим мировым образцам. Уверены, что нам это удастся, так как в нашей компании работают настоящие профессионалы, специалисты, имеющие сертификаты таких легендарных аукционов как «Манхейм» и «Адесса», - отметил О.ГУТКИН.

«Аукцион – это не просто покупка, это азартный бой, в котором покупатель одновременно становится и победителем. Именно поэтому так важно видеть и чувствовать своего конкурента. А также - видеть и знать наверняка то, за что борешься. Живой аукцион дает такую возможность», - отмечают организаторы.

Каждый участник торгов сможет лично познакомиться со своим лотом. С этой целью на Боженко, 24 на примыкающей площадке разместятся более 200 залоговых автомобилей не только от разных банков, но и от других юридических и частных лиц, пожелавших расстаться со своими авто через аукцион.

Покупателем и продавцом на аукционе DiscountAuto может стать как юридическое, так и частное лицо, имеющее статус гражданина Украины, пожелавшее принять участие в торгах.