Винский: «третьи кандидаты» должны выдвинуть единую альтернативу

Председатель оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ считает, что потенциальные “третьи кандидаты” на президентских выборах в Украине должны договориться о консолидации и выдвижении единой альтернативы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе оргкомитета НПО “За демократию и справедливость”, об этом И.ВИНСКИЙ сказал во время эфира на телеканале ТВі.

В частности, комментируя СМС-голосование телезрителей, во время которого на вопрос «Есть ли шансы на победу у третьего кандидата?» 63% ответили «да», 21% – «нет», и 16% – «третьего нет», И.ВИНСКИЙ заявил, что такие результаты являются ожидаемыми.

В частности, по его словам, эти результаты свидетельствуют, что НПО «За демократию и справедливость» находится на правильном пути. “Украина как никогда ранее нуждается в новых политиках, которые не несут ответственности за разруху последних лет и смогут дать стране толчок к развитию», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его мнению, «люди понимают, что Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ – это вчерашний день, это стагнация и упадок, это подковерные политические заговоры и дерибан страны. Поэтому обязанность всех потенциальных «третьих кандидатов» - договориться о консолидации и выдвижении единой альтернативы”. При этом И.ВИНСКИЙ отметил, что готов приложить к этому максимум усилий, и не претендует сам на роль кандидата в Президенты.