Как украинцы относятся к блокированию Рады (опрос)

Украинцы осуждают блокирование парламента и предлагают лишить депутатов зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского телефонного опроса «Отношение украинцев к блокированию работы Верховной Рады», проведенного Институтом Горшенина в рамках годовой программы исследований «Проект страны».

По результатам социологического исследования, 86,8% украинцев знают, что парламент сейчас не работает, потому что его деятельность блокируется. Неизвестен этот факт лишь 11,7% опрошенных, а 1,5% не могли ответить на этот вопрос.

Большинства украинцев - 70,1% - известно, что деятельность парламента блокирует именно Партия регионов. Незначительное количество опрошенных считают, что работе Верховной Рады Украины мешают такие политические силы, как Блок Литвина (2,1%), Блок Юлии Тимошенко (2,5%), Блок “Наша Украина” (1,8%) и Коммунистическая партия Украины (0,6%). Трудно ответить на этот вопрос были 25,2% опрошенных.

Граждане Украины отрицательно относятся к блокированию работы ВР при существующей экономической ситуации в стране. Об этом заявили 73,4% опрошенных. Из них 9,0% заявили, что скорее отрицательно относятся к этому факту, а 64,4% - точно отрицательно. Лишь 12,3% респондентов положительно оценивают вынужденную бездеятельность парламента. Из них дали ответ “скорее положительно” 5,1% опрошенных, а 7,2% - “точно положительно”. Не определились с ответом 14,3% респондентов.

60,9% респондентов заявили о том, что им известны причины блокирования парламента. А 26,7% не знают, по какой причине создаются препятствия в работе ВР. Нет ответа на этот вопрос у 12,4% респондентов.

По мнению украинцев, неработающая Верховная Рада сегодня, прежде всего, выгодна оппозиции. Так считают 38,8% опрошенных. Значительное количество респондентов считают, что в бездеятельности парламента заинтересованы политики - 27,4%, а также Президент Украины - 25,2%. Среди других ответов на этот вопрос вспоминались олигархи (23,6%), правительство (21,3%), другие страны (9,2%). Лишь 1,5% считают, что блокирование деятельности парламента выгодно простым людям. Трудно было ответить на этот вопрос 23,2% опрошенных.

Граждане Украины считают, что депутатов неработающего парламента нужно лишить зарплаты. Об этом заявили 37% респондентов. Более радикальной точки зрения – что парламент должен самораспуститься – придерживаются 23,2% опрошенных. Также значительное количество украинцев - 12,8% - считает, что Президент или премьер-министр должны силой вынудить депутатов вернуться к работе. При этом 7,1% опрошенных считают, что именно премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в этой ситуации должна взять всю власть в свои руки, а за введение прямого президентского правления высказываются 4,2% украинцев.

Также определенное количество респондентов считают, что те депутаты, которые хотят работать, должны собираться вне парламента и принимать законы (10,0%), или всех депутатов нужно отправить в отпуск без содержания (8,9%). Не определились с тем, что нужно делать в данной ситуации, 25,0% граждан Украины.

Институт Горшенина провел всеукраинский телефонный опрос “Отношение украинцев к блокированию работы Верховной Рады” с 7 по 9 сентября 2009 года во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, в соответствии со случайной выборкой, было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол и область. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.