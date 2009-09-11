Нафтогаз просит Газпром подписаться под обещанием Путина

НАК «Нафтогаз Украины» официально обратился к ОАО «Газпром» с предложением сократить объем импорта природного газа в 2010 году с 52 млрд. до 33,75 млрд. куб. м.

Об этом в эфире "5 канала"сообщил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

«Если точно, то правильная цифра - это 33,75 млрд., которые мы хотим купить в следующем году. Такое обращение было», - сказал он.

По словам И. ДИДЕНКО, вопросы импорта газа станут предметом обсуждения в ходе встречи председателя правления НАКа Олега ДУБИНЫ и главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, которая запланирована на следующей неделе.

И. ДИДЕНКО выразил уверенность, что "Нафтогаз" и "Газпром" документально закрепят достигнутые в начале сентября в Польше договоренности премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА о неприменении штрафных санкций к НАКу за недобор газа в текущем году, а также об оплате украинской стороной фактически потребляемых объемов топлива вместо законтрактованных.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина намерена направить заявку в ОАО «Газпром» (Россия) на поставку природного газа в 2010 году в объеме 32 млрд. куб. м.

Она подчеркнула, что в соответствии с условиями контракта Украина может закупить у России природного газа как меньше, так и больше на 20% законтрактованного объема без применения штрафных санкций.

Согласно контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году предполагалась закупка газа в объеме 40 млрд. куб. м.

1 сентября на встрече в Польше Ю.ТИМОШЕНКО и российский премьер Владимир ПУТИН договорились о том, что объемы закупки газа Украиной в 2010 году будут определяться с учетом влияния кризиса на экономику.