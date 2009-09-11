Регионалы снова заблокировали работу ВР

Народные депутаты от Партии регионов уже который день подряд блокируют работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, как и в предыдущие дни, заблокирована трибуна и президиум парламента. Дверь в президиум заблокированы стульями.

В 09.30 в ВР должен состояться Согласительный совет с участием руководителей фракций и руководства парламента по возобновлению полноценной работы ВР.

Как сообщал УНИАН, регионалы блокируют работу ВР с требованием повысить социальные стандарты.