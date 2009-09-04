Молодой рух предлагает встретить годовщину движения шестидесятников

Всеукраинская молодежная общественная организация “Молодой народный рух Украины” будет предлагать на государственном уровне отметить 45-летие начала движения украинских шестидесятников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Молодого народного руха Иван КРУЛЬКО сегодня в кинотеатре “Украина” на вечере, посвященном 44-й годовщине со дня выхода на экраны легендарного фильма Сергея Параджанова “Тени забытых предков”.

“Сегодня исполняется 44 года, когда во время премьеры фильма Сергея Параджанова “Тени забытых предков” состоялся протест, с которого, по сути, началось движение шестидесятников. В следующем году будет 45 лет этого события, и мы сделаем все, чтобы подготовиться еще лучше, возможно стоит, и мы будем это инициировать, чтобы это проходило на государственном уровне. Потому что тот этап стал знаковым, с которого отсчитывается эпоха шестидесятников, эпоха движения, которое восстановило Украину, который доказал, что Украина будет бороться и добудет в борьбе свою государственную независимость”, - сказал И.КРУЛЬКО.

В свою очередь, председатель Киевской городской организации “Молодой народный рух” Сергей МИТРОФАНСКИЙ напомнил, что во время премьеры фильма Иван ДЗЮБА зачитал фамилии арестованных представителей украинской интеллигенции, а Василий Стус и Вячеслав Чорновил призвали встать всех, кто выступает против возобновления репрессий.

“Это была точка отсчета начала борьбы за независимость Украины, которая завершилась в 1991 году. Поэтому мы сегодня собрали представителей движения шестидесятников, которые все это пережили. Мы хотим, чтобы они поделились с нашей молодежью своими воспоминаниями о тех временах”, - сказал С.МИТРОФАНСКИЙ.

Справка УНИАН. Премьера фильма Сергея Параджанова “Тени забытых предков” состоялась 4 сентября 1965 года в киевском кинотеатре “Украина”. Премьера фактически превратилась в открытый протест украинской интеллигенции против политических репрессий.

За все эти годы лента получила около 150 наград, в т.ч. Гран-при Каннского кинофестиваля (1966 г.), премию Британской киноакадемии (1966 г.), специальную премию за операторскую работу кинофестиваля в Мардель-Плато (Аргентина, 1965 г.).

В.Стус за протест против арестов в среде украинских “шестидесятников” в августе 1965 года был отчислен из аспирантуры, а в 1972 г. арестован и осужден на несколько лет в мордовские лагеря и колымскую высылку. В Киев вернулся только в 1979 году, но через восемь месяцев его осудили повторно, в этот раз уже на 15 лет, отбывая которые в одном из уральских спецлагерей, он умер. В.Стус - единственный из украинских политзаключенных того времени смог передать из лагеря свои записи – “Из лагерной тетради”. Он был выдвинут на получение Нобелевской премии 1985 года.

Украинское шестидесятничество – движение интеллигенции, направленное, главным образом, на борьбу с русификацией и возрождение национальной культуры. Центром был Киев, хотя это движение распространялось на всю Украину. Шестидесятники не поднимали вопрос об отделении Украины от СССР, они надеялись на либерализацию режима и на решение национальной проблемы в составе Союза.