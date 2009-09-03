На сайте Президента начинается обсуждение проекта Конституции

Сегодня, 3 сентября, на официальном сайте Президента Украины начинается интерактивное обсуждение проекта Конституции главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, это осуществлено во исполнение указа Президента об общенациональном обсуждении изменений к Конституции.

В сообщении содержится призыв ко всем желающим принять участие в обсуждении изменений к Основному Закону и ответить на пять вопросов об основных положениях Конституции Украины.

Комментарии и предложения к Конституции Украины можно направить по почтовому адресу: Украина, 01030, Киев, ул. Пирогова, 7-а, Национальный институт стратегических исследований, Проект «Конституция Президента Украины Виктора Ющенко»; по электронному адресу: proektkonst@niss.gov.ua

На официальном сайте Президента Украины будут размещены самые интересные предложения от граждан по усовершенствованию Основного Закона.