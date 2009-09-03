Пресс-конференции в «Главреде» можно будет смотреть на «Сіті»

Медиа-холдинг «Главред-медиа» начинает совместный проект с телеканалом «Сіті».

В рамках этого проекта будут осуществляться прямые трансляции на телеканале пресс-конференций, которые проходят в пресс-центре «Главреда».

Как сообщает «Главред», сегодня об этом во время презентации проекта в пресс-центре рассказал президент холдинга «Главред-медиа» Виктор ШЛИНЧАК.

Он отметил, что такой формат сотрудничества не является новым для холдинга. Так, пресс-конференции, которые проходят в УНИАН, транслируются в эфире «5 канала». «Мы считаем, что это один из достаточно оправданных форматов», - сказал В.ШЛИНЧАК.

Президент холдинга выразил надежду, что сотрудничество с телеканалом «Сіті» будет взаимовыгодным и интересным для зрителей телеканала, поскольку гостями пресс-центра «Главред-медиа» станут «самые известные политики, бизнесмены и лидеры общественного мнения».