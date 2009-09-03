Суд Чечни определит, с кем жить внуку Аллы Пугачевой

Грозненский районный суд Чечни рассмотрит иски об определении места жительства сына Кристины Орбакайте и ее бывшего гражданского мужа Руслана Байсарова, сообщил РИА Новостив четверг представитель суда.

Дело находится на этапе подготовки, и дата рассмотрения пока не назначена.

По информации СМИ, в конце июля Байсаров увез 11-летнего сына Дэни на каникулы, после чего не вернул его Орбакайте, а оставил в Чеченской Республике.

По данным представителя суда, 13 августа к ним поступил первый иск от матери Руслана Байсарова Кафират.

"Она просит определить местом жительства ее внука с ней, поскольку его отец и мать ездят по гастролям, и ребенок остается без родителей", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Байсарова указала, что ребенок долго жил с бабушкой Аллой Пугачевой, и она тоже имеет право, чтобы внук жил с ней.

В ответ на иск Кафират Байсаровой ее сын Руслан 26 августа подал встречный иск и к ней и к Орбакайте.

"Он настаивает на определении места жительства его сына с ним по месту жительства в Чеченской Республике", - уточнил представитель суда.

Орбакайте по иску привлечена в качестве ответчика.

По данным собеседника агентства, в настоящее время суд обязал все стороны по делу предоставить в суд заключения органов опеки и попечительства о том, где лучше жить ребенку. Документы должны содержать характеристику мест работы, графиков работы и жилищных условий.