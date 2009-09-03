Тимошенко рассказала о военно-техническом сотрудничестве с Ливией

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что в ближайшее время будет подписан ряд украинско-ливийских контрактов о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге журналистам в аэропорту Триполи (Ливия) после встречи с лидером Ливийской Джамахирии Муаммаром КАДДАФИ в среду поздно вечером.

«Я думаю, что сегодня вечером наше сотрудничество между Украиной и Ливией получило высшую политическую поддержку… Мы (при встрече с М.КАДДАФИ. - УНИАН) подтвердили, что все политические согласования на такое сотрудничество между Украиной и Ливией есть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день эти контракты фактически отработаны, и сообщила, что специальная рабочая група от Украины в ближайшие дни совместно с ливийскими специалистами доработает документы до готовности к подписанию. «Я уверена, что в ближайшее время они будут подписаны», - подчеркнула премьер-министр.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, предполагается, что контракты будут подписаны с украинской стороны директорами заводов, а также предприятий-экспортеров, работающих с продукцией военно-технического направления.

Как сообщил УНИАН один из представителей украинской делегации на переговорах в Ливии, речь идет о четырех контрактах на сумму порядка полумиллиарда долларов.