Ющенко поздравил Лукашенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО с 55-летием.

«Ваша деятельность является ярким примером перестройки молодого государства и укрепления ее суверенитета», - сказано в поздравлении, обнародованном на официальном сайте Президента Украины.

«Уверен, что в это нелегкое время Ваша жизненная энергия и многолетний опыт руководителя страны помогут удачно противостоять вызовам мирового экономического кризиса и будут содействовать всестороннему развитию и укреплению взаимовыгодных украинско-белорусских отношений», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он пожелал А.ЛУКАШЕНКО крепкого здоровья, долголетия и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному белорусскому народу – согласия и процветания.