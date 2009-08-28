Гриценко: говорить по-русски не значит не любить Украину

Председатель Верховного Совета Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что власти Украины должны развивать русский язык.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского спикера, в обращении к крымским педагогам в ходе расширенного заседания коллегии Министерства образования и науки автономии, которое состоялось в Армянске. А.ГРИЦЕНКО отметил: «Министерство образования и науки Украины должно сделать вывод о том, как создавать концепцию нормального существования каждого гражданина на территории страны. В Крыму проживает более 130 национальностей. Есть Конституция Украины, которая гарантирует развитие русского языка. Что должны делать чиновники? Своими приказами развивать действие этого положения Конституции. Сегодня нужно дать возможность родителям и детям самим избрать тот язык обучения, который является им родным и близким».

А.ГРИЦЕНКО добавил: «Если человек говорит на русском языке, это не значит, что он не любит Украину».

Он также выступил против пересмотра исторических событий в Украине.

«Украина - достаточно разноплановая страна. По многим причинам ее прошлое никогда нас не объединит. Но нам нужно думать о будущем, думать о тех аспектах, которые бы могли сегодня объединить украинский народ», - заявил глава парламента автономии.