Коалиция БЮТ - Пора-ПРП - ГАК добивается новых выборов мэра

15 апреля общее собрание депутатов фракций Блока Юлии Тимошенко, Блока Виталия Кличко ПОРА-ПРП и Союза общественных организаций “Гражданский актив Киева” образовали в Киевском городском совете коалицию демократических сил «Справедливый Киев».

Как сообщается на сайте БЮТ, по предложению БЮТ лидером коалиции был единогласно избран Виталий КЛИЧКО.

Также депутаты этих фракций образовали рабочую группу, которая уже работает над подготовкой Программы совместных действий.

Коалиция создана на основании подписанного вчера Соглашения о сотрудничестве и создании коалиции.

Открывая общее заседание депутатов Киевсовета, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что „три фракции представляют справедливое большинство в Киевсовете, который избрали киевляне, а не то, которое формируется путем должностей или взяток”.

По результатам выборов в Киевсовет БЮТ получил 41 депутатский мандат, Блок Виталия Кличко – 14 мандатов, а ГАК – 7. Следовательно, общая численность коалиции - 62 депутата - является большинством в Киевсовете, численный состав которой 120 депутатов.

То, что после избирательной кампании Киевом стремится руководить коалиция Блока Черновецкого, Партии регионов и «Нашей Украины», является вызовом для киевлян, - считает заместитель лидера Блока Юлии ТИМОШЕНКО Николай ТОМЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня, выступая на общем собрании депутатов БЮТ, Блока Виталия КЛИЧКО и Гражданского актива Киева.

Как уже сообщалось, за результатами этого собрания была образована коалиция с БЮТ, ПРП-Поры и ГАКа, в состав которой вошли 62 депутата горсовета.

Главная задача - не допустить формирования новой власти Киева путем договоренностей большого бизнеса, остановить коррупционную модель управления Киевом, а также возвращения в столицу системы местного самоуправления, отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам Н.ТОМЕНКО, «одним с инструментов для выполнения этих задач команда видит проведение повторных выборов киевского городского председателя». Он обратил внимание на то, что за весь период новейшей истории столицы киевляне впервые имеют городского председателя, который получил на выборах немногим более 30% голосов.