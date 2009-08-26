Тимошенко написала Стельмаху, что кота в мешке покупать не будет

Кабинет министров Украины предлагает Национальному банку совместно с Советом по рекапитализации банков в ближайшие дни провести совместное совещание для решения вопросов по рекапитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, такое предложение содержится в одобренном на сегодняшнем заседании правительства письме КМУ к Нацбанку. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в данном письме изложены все вопросы, решение которых правительство считает первоочередным и необходимым для проведения рекапитализации банков «Надра», «Укрпромбанка» и еще 13 банков третьей и четвертой категорий. В частности, необходимо, чтобы временные администраторы банков провели полную реструктуризацию внешних и внутренних долгов данных финучреждений.

«Без этого государство заходить в банк не может», – сказала премьер-министр.

Кроме того, она отметила, что в банках, которые готовятся к рекапитализации, должна быть проведена полная оценка активов и пассивов. По ее словам, на сегодняшний день эти процедуры не проведены.

«Так случилось, что временные администраторы в этих двух банках («Надра» и «Укрпромбанк» – УНИАН), во всех других банках были назначены, по сути дела, теми частными собственниками банков, которые и довели банки до такого состояния. Прошло много месяцев, а временные администрации банка «Надра» и «Укрпромбанка» не обеспечили, не закончили, не организовали работу с кредиторами этих банков по реструктуризации задолженности, что делает невозможным вхождение правительства в эти банки», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительство несколько недель назад предложило Нацбанку свои кандидатуры на должность временных администраторов в банк «Надра» и «Укрпромбанк», которые «за считанные недели» смогли бы провести реструктуризацию долгов и работу по рекапитализации банков, однако до сих пор временные администраторы не заменены.

«Мы не можем как правительство заходить (в банки – УНИАН) и покупать кота в мешке, не понимая, что в этих банках происходит», – сказала глава правительства.

В связи с этим она подчеркнула, что в письме Нацбанку предлагается в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о замене администраторов банка «Надра» и «Укпромбанка» с учетом предложений правительства.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительству не нужно будет входить в капитал некоторых банков, отнесенных к разряду проблемных, а достаточно будет лишь обеспечить перевод пассивов и активов, в частности «Укрпромбанка», в один из государственных банков. В таком случае коммерческие банки, пассивы и активы из которых будут переведены в госбанки, будут ликвидированы.

Однако, подчеркнула премьер, на сегодняшний день от Нацбанка нет предложений в отношении активов. «К сожалению, на сегодняшний день у нас пока есть решение, что только пассивы передаются правительству, а активы остаются неизвестно где. Поэтому мы хотим, чтобы был ускорен процесс сбалансирования активов и пассивов и перевод их в государственные банки», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я считаю, что если все, что предлагается сейчас правительством в письме к Национальному банку, будет выполнено и воплощено в жизнь, мы сможем еще до конца сентября закончить всю проблематику с банками-банкротами в Украине», – сказала она, отметив, что в решении этого вопроса правительству хотелось бы видеть Нацбанк партнером.

Как сообщал УНИАН, 12 августа исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявил, что Нацбанк фактически тормозит процесс рекапитализации банка «Надра», не выполняя ранее достигнутые договоренности.

Справка УНИАН. 17 апреля т.г. Кабинет Министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В частности, «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» – 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

В «Плане дополнительных мер Национального банка Украины по обеспечению стабильности денежной единицы Украины и банковской системы», утвержденном постановлением НБУ №466 от 6 августа т.г., говорится, что НБУ намерен в ноябре т.г. содействовать реструктуризации задолженности перед нерезидентами ОАО «КБ «Надра» и начать его рекапитализацию.

6 августа в интервью трем украинским телеканалам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала решить ситуацию в банке «Надра» и «Укрпромбанке» в течение месяца.