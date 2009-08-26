Ющенко ждет предложений от украинцев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает гражданам присылать свои предложения к проекту новой Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге руководитель Главной службы информационной политики Секретариата Президента Лариса МУДРАК сообщила, что с этой целью в Национальном институте стратегических исследований открыт специальный электронный почтовый адрес: proektkonst@niss.gov.ua.

Также граждане могут отправлять свои предложения по почте по адресу 01030, Киев, улица Пирогова, 7а, Национальный институт стратегических исследований, с примечанием: проект «Конституция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО».

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО 25 августа подписал указ «О вынесении на всенародное обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины», в соответствии с которым всенародное обсуждение должно состояться до 1 декабря 2009 года.