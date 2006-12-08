Ющенко хочет встретится с Януковичем еще раз

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определится с подписанием закона о государственном бюджете на 2007 год на будущей неделе после повторной встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что на сегодняшний день Секретариат Президента еще не получил этот документ, но он прогнозирует, что бюджет поступит в Секретариат в субботу или в понедельник.

После этого два дня над этим документом будет работать экономический департамент Секретариата.

«И во вторник-среду я хотел бы провести очередную встречу с премьер-министром на предмет закона о бюджете 2007 года, его недостатков, и сформировать решение Президента по этому вопросу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщалось, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».