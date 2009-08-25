Кого Ахметов поддержит на выборах

Народный депутат от Партии регионов, президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ не будет баллотироваться в Президенты, а во время выборов главы государства поддержит кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.АХМЕТОВ сообщил сегодня на мини-брифинге во время посещения вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ нового стадиона «Донбасс Арена».

Р.АХМЕТОВ опроверг слухи о том, что собирается баллотироваться в Президенты.

«Это неправда. От нашей партии идет Виктор Федорович, мы его будем поддерживать», - сказал он.