Кого Ахметов поддержит на выборах

18:56, 25 августа 2009
Политика
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Нардеп опроверг слухи

Народный депутат от Партии регионов, президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ не будет баллотироваться в Президенты, а во время выборов главы государства поддержит кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.АХМЕТОВ сообщил сегодня на мини-брифинге во время посещения вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ нового стадиона «Донбасс Арена».

Р.АХМЕТОВ опроверг слухи о том, что собирается баллотироваться в Президенты.

«Это неправда. От нашей партии идет Виктор Федорович, мы его будем поддерживать», - сказал он.

 

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