Кого Ахметов поддержит на выборах
18:56, 25 августа 2009Политика
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Нардеп опроверг слухи
Народный депутат от Партии регионов, президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ не будет баллотироваться в Президенты, а во время выборов главы государства поддержит кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.АХМЕТОВ сообщил сегодня на мини-брифинге во время посещения вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ нового стадиона «Донбасс Арена».
Р.АХМЕТОВ опроверг слухи о том, что собирается баллотироваться в Президенты.
«Это неправда. От нашей партии идет Виктор Федорович, мы его будем поддерживать», - сказал он.
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