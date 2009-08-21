Наработались... В ВР - перерыв из-за споров между БЮТ и ПР

В Верховной Раде Украины объявлен перерыв из-за расхождений между БЮТ и Партией регионов по закону о финансировании Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня в ходе Согласительного совета. Это связано с тем, что между фракциями возник спор относительно преодоления вето Президента на закон об изменениях в Государственный бюджет на 2009 год по финансированию мероприятий по подготовке государства к Евро-2012.

В частности, во время Согласительного совета первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что фракция не будет голосовать за преодоление вето Президента на данный закон. Он напомнил, что на финансирование мероприятий данным законом предусматривается выделить почти 10 млрд. грн. В то же время, подчеркнул А.ЕФРЕМОВ, после принятия этого закона профильные комитеты парламента вместе с правительством должны были подготовить документ с перечнем объектов, на которые будут израсходованы эти средства. Вместо этого, по словам А.ЕФРЕМОВА, 22 июля правительство самостоятельно определило этот перечень, и некоторые объекты из него вообще не имеют отношения к проведению Евро-2012.

«Если нам дадут ответ, что соответствующее постановление правительства отменено, мы можем пересмотреть свою точку зрения. Если нет - мы не будем поддерживать преодоления вето на данный закон», - сказал он.

В свою очередь, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО отметил, что в связи с ветированием данного закона постановление правительства автоматически аннулируется. По его словам, если будет преодолено вето, то только после этого правительство сможет принять подзаконные акты и определить перечень объектов.

В свою очередь, заместитель лидера фракции Партии регионов Андрей КЛЮЕВ подчеркнул, что постановления правительства не могут автоматически аннулироваться. Он отметил, что двое суток тому назад фракция Партии регионов обратилась с предложением отменить соответствующее постановление, однако никакой реакции на это не было. «Мы не будем преодолевать вето и предлагаем перенести рассмотрение этого вопроса на 1 сентября», - сказал он.

В ответ лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО отметил, что если не будет преодолено вето на данный закон, то БЮТ не будет голосовать за преодоление вето на закон о выборах Президента.

В связи с такой дискуссией было принято решение до 14.00 объявить перерыв во внеочередной сессии с тем, чтобы провести еще одно заседание Согласительного совета и найти компромисс.