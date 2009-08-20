Азаров советует Тимошенко не трогать дом Януковича

Заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Николай АЗАРОВ посоветовал премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО разобраться с «лозинковщиной», а не отбирать дом у лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сообщил журналистам, комментируя сегодняшнее заявление Ю.ТИМОШЕНКО о необходимости возвращения резиденции «Межгорье», где проживает В.ЯНУКОВИЧ, в государственную собственность.

«Как только эта команда пришла, она стала у ЯНУКОВИЧА отбирать дом, в котором он проживает с тех пор, когда ему как премьер-министру этот дом был предоставлен», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив: «Пусть ТИМОШЕНКО этим занимается и в дальнейшем». «Успехов ей в этом благодарном деле», - пожелал Н.АЗАРОВ.

Говоря о других обвинениях в адрес Партии регионов, в частности, относительно незаконного получения близкими к партии людьми лицензий на добычу нефти и газа, он отметил: «Пусть она лучше разберется с таким явлением, которое в народе получило название «лозинковщина».

«Партия регионов и все ее члены открыты для объяснения своих действий и по вопросам своей собственности», - сказал Н.АЗАРОВ.