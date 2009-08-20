У Ющенко согласились, что Черновецкий снова перетрудился

Столичный мэр Леонид Черновецкий снова в отпуске. Его отдых закончится во вторник, а начался он 15 августа. В пресс-службе мэрии уточнили, что Леонид Михайлович отдыхает в пределах Украины и его отпуск согласован с Секретариатом президента. Правда, в выходные мэр, скорее всего, полетит в Ниццу. Как рассказала "Сегодня " заммэра Ирэна Кильчицкая, Леонид Михайлович вместе с семьей приглашен в субботу к ней на день рождения, который она по традиции отмечает во Франции.

Этот год выдался для Черновецкого богатым и на запланированный, и на вынужденный отдых, пишет издание — так, он был в отпуске с 19 февраля по 10 марта, потом с 27 марта по 6 апреля, а потом с 24 по 31 июля. Также он болел с 6 апреля по 8 мая.