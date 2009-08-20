Ющенко: о Мазепе, Полтаве и проявлениях малоросийства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО раскритиковал мэрию Полтавы за затягивание установки памятника гетману Ивану Мазепе и заявил, что считает причиной этого «проявление малоросийства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге на Сорочинской ярмарке в Полтавской области.

В.ЮЩЕНКО призвал самую многочисленную фракцию в Полтавском городском совете – фракцию БЮТ – и мэра Полтавы Андрея МАТКОВСКОГО содействовать установке памятника гетману в городе.

"Я лично обращусь в мэрию Полтавы с данной просьбой. Это ваша... обязанность, чтобы на этой земле принять решение об установлении памятника Мазепе... Мэр Полтавы топчется по украинскому достоинству", – сказал В.ЮЩЕНКО.

Также Президент обратился ко всей полтавской общине с просьбой поспособствовать установке памятника.

Напомним, решение об установке памятника было принято Полтавским горсоветом 22 августа 2008 года. Планировалось, что памятник гетману установят в Полтаве на Соборной площади ко Дню Независимости. Однако из-за недоразумений, возникших между ОГА и мэрией Полтавы, памятник планируется открыть в сентябре.