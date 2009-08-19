Еврейская община Украины призывает отреагировать на Ратушняка

Представители еврейской общины Украины призывают органы прокуратуры отреагировать на антисемитские высказывания мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор Академии истории и культуры евреев им. Ш.Дубнова Александр НАЙМАН.

Он сообщил, что ряд еврейских организаций Украины уже обратились к правоохранительным органам с просьбой применить закон к городскому председателю Ужгорода за разжигание межнациональной вражды. При этом активист еврейской организации высказал предположение, что подобное дело не будет доведено до завершения, поскольку, по его мнению, правоохранительные органы пытаются избегать таких дел.

“То есть, обращение есть, а вот результат предсказать сложно. Если сверху будет дана команда “спустить на тормозах”, то никакие заявления снизу ничего не решат”, - считает А.НАЙМАН. По его мнению, многое в этом вопросе зависит от позиции общественности, осуждения ею высказываний С.РАТУШНЯКА.

Профессор Академии истории и культуры евреев им. Ш.Дубнова, президент Львовской областной еврейской общины, президент Международного центра Холокоста им. Шварца Рудольф МИРСКИЙ, со своей стороны, отметил: “Это ужасная вещь - мэр такого прекрасного города, как Ужгород, совершил позорный поступок, который можно назвать нацистским. Мы все должны высказаться против этого позорного поступка”.

Он, в частности, поддержал позицию лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА относительно недопущения конфликтов на национальной почве. Как отметил Р.МИРСКИЙ, А.ЯЦЕНЮК первым призвал сделать все, чтобы “не повторились ужасы нацизма периода Второй мировой войны”.