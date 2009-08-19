У Ющенко раскритиковали подход Тимошенко к увольнению чиновников

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает порочной практику правительства по увольнению чиновников.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН, комментируя сегодняшнее решение Кабинета министров о назначении Александра ГАЛИНСКОГО руководителем Государственного департамента исполнения наказаний.

«Мне непонятно, как увольнялся предыдущий руководитель. Может, он был плохим руководителем, но такая практика такого увольнения, когда ему не дали возможности выступить на заседании Кабинета министров и объяснить, что происходит в его системе и какие нарушения, – эта практика неверная», - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров своим распоряжением от 12 августа принял решение об освобождении Василия КОЩИНЦА от должности председателя Государственного департамента исполнения наказаний.