Чиновникам КГГА светит до 10 лет тюрьмы – Андриевский

Киевские чиновники, которые превышают свои полномочия, могут быть наказаны лишением свободы до 10 лет. Об этом в эфире КДРТРК заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя решение КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве.

«Согласно части 3 статьи 365 Уголовного Кодекса Украины за превышение полномочий чиновники могут быть понести наказание до 10 лет лишения свободы. Господин Голубченко, как представитель исполнительной ветви власти, не имел никакого права единолично подписывать решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Следовательно, с его стороны это наглое превышение полномочий, за которое он должен понести ответственность», - отметил оппозиционный политик.

Как отметил Дмитрий Андриевский, принимать решение относительно цен и тарифов может исключительно исполком городского совета, которого вообще нет, поскольку после выборов в 2008 году он так и не был создан.

«Нужно менять власть в Киеве. До тех пор, пока будет работать команда Черновецкого, это будет постоянно происходить. Мы помним, что он постоянно увеличивает то цену на транспорт, то цену на хлеб, то уже неоднократно на жилищно-коммунальные тарифы. Чтобы это не повторялось, должна прийти нормальная, профессиональная власть», - отметил депутат.

В свою очередь заместитель председателя УСелДП по юридическим вопросам, заслуженный юрист Украины, депутат Киевсовета от Блока Виталия Кличко Валерий Карпунцов отметил, что постановление Кабмина запрещает осуществлять начисление по новым тарифам.

«Есть постановление окружного административного суда города Киева, которым остановлено действие распоряжений о повышении тарифов. Но, несмотря на это, платежки штампуют и посылают гражданам. Непосредственно, можно было бы с первого момента, с первой платежки возбуждать уголовное дело за самоуправство, за превышение власти и злоупотребление служебным положением и привлекать к криминальной ответственности», - заявил депутат.