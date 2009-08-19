С Ратушняка взяли «половину» подписки о невыезде

Прокурор Закарпатской области вынес постановление, которым запретил мэру Ужгорода Сергею РАТУШНЯКУ на время следствия выезжать из Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

При этом в Генпрокуратуре объяснили, что это постановление не является мерой пресечения. Кроме того, в Генпрокуратуре отметили, что С.РАТУШНЯК постоянно является по вызову следователя для дачи показаний в качестве подозреваемого по делу.

В то же время с С.РАТУШНЯКА взято письменное обязательство, что в случае, если он по делам будет куда-то уезжать за пределы Ужгорода, то он об этом должен сообщать следователю.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта перемен”, 6 августа в Ужгороде С.РАТУШНЯК напал на 21-летнюю активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Кроме того, мэр Ужгорода назвал лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА «обнаглевшим еврейчиком», который путает выборы Президента Украины с выборами в «сельсовет Израиля».

Прокуратура Закарпатской области возбудила ряд уголовных дел в отношении С.РАТУШНЯКА.

Так, по состоянию на 13 августа в отношении него возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса: 296 (хулиганство), 365 (превышение власти или служебных полномочий) и 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).