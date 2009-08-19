Томенко приглашает на «День Независимости в Качановке»

Фонд Николая Томенко «Справедливая страна» приглашает 21 августа 2009 года на «День Независимости в Качановке» (Ичнянский район Черниговской области).

Программа праздника:

11.00 – открытие отреставрированной центральной аллеи Национального историко-культурного заповедника «Качановка»;

11.30 – экскурсия-осмотр дворца и заповедника;

12.00 – народные гуляния, ярмарка народных промыслов, выступление коллективов художественной самодеятельности;

13.15 – концертная программа при участии заслуженных артисток Украины Жанны БОДНАРУК, Ирины ШИНКАРУК и других.

Как сообщает пресс-служба Н.ТОМЕНКО, реставрация центральной аллеи заповедника «Качанивка» стала возможной благодаря действенной инициативе Фонда Н.Томенко «Справедливая страна» и при активной поддержке народных депутатов Украины Валерия ДУБИЛЯ и Ивана КУРОВСКОГО.

“Именно в день открытия центральной аллеи хотелось бы вдохнуть жизнь в Качановскую легенду о роскошной свадьбе дочки промышленника и мецената, хозяина имения Павла Харитоненко. По историческим показаниям очевидцев, в день их свадьбы вся аллея от дворца к усадебной церкви протяженностью 400 метров была усыпана сахаром как символ будущей сладкой жизни молодых. Поэтому и 21 августа этого года по отреставрированной аллее первыми пройти символической белой дорожкой смогут молодые супруги, которые в этот день будут праздновать свою свадьбу”, - сообщает пресс-служба.

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