Балога: Ющенко не смог или не хотел использовать отведенное ему время

Верховная Рада преодолеет вето Президента на изменения к закону о выборах главы государства, и настоящий законодательный акт рано или поздно обретет юридическую силу, в частности, за подписью председателя парламента Владимира ЛИТВИНА.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии бывшего руководителя Секретариата Президента, лидера партии “Единый центр” Виктора БАЛОГИ о применении В.ЮЩЕНКО права вето к закону о выборах главы государства.

Большую вероятность преодоления президентского вето, констатирует В.БАЛОГА, определяет тот факт, что за принятие закона проголосовали 316 народных депутатов, что представляет конституционное большинство ВР. Почти единодушно поддержали предложенные изменения к законодательству о выборах главы государства две наибольшие фракции парламента – Партии регионов и БЮТ. В то же время тех, кто нажал кнопку “против”, было всего 10. “Такой расклад голосов свидетельствует об исключительной решительности депутатского корпуса добиться окончательного принятия скорректированного закона и практически исключает провал голосования за преодоление президентского вето“, - убежден лидер “Единого центра”.

По его словам, Президент не смог или не захотел использовать время, отведенное ему до окончательного подписанию закона, для результативного диалога с Радой, чтобы убедить ее принять его поправки. “В.ЮЩЕНКО сразу же заявил, что будет ветировать законодательный акт, за который проголосовали подавляющее большинство депутатов. Однако глава государства мог хотя бы попробовать пойти на разговор с лидерами Партии регионов и БЮТ, чтобы лично убедить Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлию ТИМОШЕНКО принять его предложения. Вместо этого Президент отбыл в отпуск”, - отметил В.БАЛОГА.

Лидер “Единого центра” считает, что много из предложенных поправок главы государства весьма подходящие и действительно направлены на гарантирование полноты соблюдения избирательных прав граждан и обеспечения четкой процедуры выборов. Однако сейчас, по его мнению, президентские предложения напрасны, поскольку Верховная Рада уже настроена не прислушиваться к В.ЮЩЕНКО, а преодолевать его вето.

“Секретариат Президента восхваляется, что поправки главы государства выписаны на 31 странице. В действительности эта кипа бумаги – только зря упущенное время юристов с Банковой. Так же бесперспективный и расчет на обращение в Конституционный Суд. Глава государства должен хорошо подумать, прежде чем согласиться на такое предложение, поскольку не стоит рассчитывать, что в условиях несогласованности позиций между Президентом, с одной стороны, и наибольшими парламентскими фракциями – с другой, КС заблокирует вступление в силу закона, одобренного конституционным большинством Рады”, - считает В.БАЛОГА.

По его мнению, вероятное преодоление вето в который раз засвидетельствует отсутствие коалиции в нынешнем составе Верховной Рады. Однако в настоящее время этот факт уже не имеет даже малейшего существенного значения. Ведь учитывая приближение даты президентских выборов, коалиционная тема отойдет на задний план, поскольку логику действий основных политических игроков и Рады в целом будет определять 17 января, а глава государства уже не имеет, по Конституции, возможности роспуска парламента, просуммировал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 24 июля 2009 года парламент принял закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по выборам Президента Украины”.

Президент, а также ряд экспертов критиковали ряд положений данного закона.

Сегодня, 18 августа. Президент применил право вето к закону “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по выборам Президента Украины”.

21 августа планируется проведение внеочередной сессии парламента, на котором будут рассматриваться предложения главы государства к закону о внесении изменений в закон о президентских выборах.