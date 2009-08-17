МИД: руководство ЧФ ведет себя в Севастополе так, будто это Новороссийск

Министерство иностранных дел Украины констатирует нарушение Черноморским флотом России взятых на себя обязательств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве исполняющий обязанности первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО.

«Существует «хроническая болезнь» невыполнения с 1997 года взятых на себя международных обязательств руководством Черноморского флота и руководством РФ, которое несет персональную ответственность за эти нарушения», - сказал он.

При этом Ю.КОСТЕНКО напомнил о ранении украинской гражданки во время боевых стрельб, которые проводили на полигоне подразделения ЧФ РФ, проведении тренировки элемента огневой поддержки морского десанта с задействованием трех самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также перевозке по Севастополю крылатых ракет типа «Малахит».

«Руководство ЧФ ведет себя в Севастополе так, словно это Новороссийск», - сказал он.

Ю.КОСТЕНКО сообщил, что с января по август с.г. МИД Украины направило 14 нот по поводу нарушения ЧФ базовых соглашений и законодательства Украины.

В то же время дипломат отметил, что Украина максимально заинтересована в стабильной ситуации в Севастополе. Он считает, что все вопросы должны решаться в духе взаимопонимания, но в соответствии с взятыми на себя обязательствами.