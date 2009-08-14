БЮТ уже определился с вопросами для внеочередной сессии ВР
Фракция собрала подписи
Фракция БЮТ собрала 151 подпись для проведения 21 августа внеочередной сессии Верховной Рады.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.
По словам Н.ТОМЕНКО, сессия начнется в пятницу, 21 августа, в 10.00.
В повестку дня включены два вопроса, в частности, первый касается преодоления вето Президента на закон о финансировании Евро-2012.
Н.ТОМЕНКО отметил, что существует необходимость финансово поддержать строительство объектов в тех городах, которые определены как главные в проведении Евро-2012.
Второй вопрос касается норм в отношении проведения избирательной президентской кампании.
Как напомнил Н.ТОМЕНКО, президентская команда заявляла, что глава государства намерен применить вето к принятому парламентом 24 июля закону о внесении изменений в некоторые законы по проведению выборов Президента.
Н.ТОМЕНКО отметил, что если до 17 сентября не будет обнародована новая редакция Закона о выборах Президента, то избирательная кампания будет проводиться по старому законом, и ее срок будет составлять 120 дней.
В то же время, по словам вице-спикера, существует общественно-политический консенсус, что избирательная кампания должна проходить на протяжении 90 дней. «Надеюсь, что в ВР хватит голосов для принятия необходимых решений», - сказал он.