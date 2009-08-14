Попытка «ответить собаке, которая лает за забором» расколет коалицию в ВР?

Народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция НУ-НС) как член совета коалиции намерен обратиться к фракциям БЮТ и Блока Литвина с тем, чтобы 1 сентября Верховная Рада приняла резолюцию по обращению Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Об этом он заявил газете «Сегодня».

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, «это должно быть четкое заявление: недопустимо, чтобы Россия вмешивалась во внутренние дела Украины».

В то же время народный депутат Владимир АРЬЕВ (фракция НУ-НС) (оба депутата принадлежат к группе «Народная самооборона» - УНИАН) считает, что реагировать на подобные заявления не стоит. Газета цитирует его слова: «Это все равно, что отвечать собаке, которая лает за забором».

При этом, как пишет газета, политологи не исключают, что разность позиций, в частности в НУ-НС может привести к развалу коалиции. Политолог Кость БОНДАРЕНКО напоминает, что прошлогодние события в Грузии и требования коллег по коалиции к БЮТ осудить их привели к развалу коалиции НУ-НС и БЮТ.

В то же время, политолог Владимир КОРНИЛОВ считает, что «протимошенковская часть НУ-НС» не будет настаивать на каких-то решительных действиях. «Они все прекрасно понимают, что в случае досрочных выборов они в Раду не попадут. А так они уже давно пригрелись под БЮТ», - подчеркнул он.

Издание отмечает, что проблемы у коалиции могут начаться в том случае, если с «ТИМОШЕНКО рассорится тот же КОЛОМОЙСКИЙ, ТРЕТЬЯКОВ или ЛУЦЕНКО, но об этом пока речь не идет».