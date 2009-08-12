Европейская пресса об агрессивном характере заявления Медведева

Разные европейские издания комментируют заявление российского президента, адресованное украинскому коллеге Виктору Ющенко. Пресса отмечает агрессивный характер высказываний Дмитрия Медведева в адрес украинского руководства, которое нынешний хозяин Кремля обвинил в игнорировании «принципов дружбы и партнерства с Россией». Разные издания также обращают особенное внимание на то, что президент Медведев обвинил администрацию Виктора Ющенко в «антироссийской политике» и провоцировании чуть ли не самого тяжелого кризиса в отношениях двух стран со времени распада СССР.

Агентство «Франс-пресс», цитируя заявление Дмитрия Медведева, адресованное киевскому коллеге, где речь идет о решении Москвы отложить приезд в Украину нового российского посла, отмечает, что «17 января в Украине состоятся решающие президентские выборы, на которых опять прозападные силы столкнутся с теми, кто более лоялен к России». В этом материале AFP также отмечено, что в заявлении Медведева особо много критики в адрес Виктора Ющенко в связи с «грузинской позицией Киева» не только во время прошлогодней войны, но и из-за продажи Украиной оружия для Грузии, а также «препятствование» деятельности Черноморского флота России. Агентство также отмечает, что отношения между двумя странами резко ухудшились, особенно в ходе газового кризиса в начале этого года. Агентство «Франс-пресс» отмечает, что «президент Дмитрий Медведев яростно атаковал украинского коллегу» в своем открытом заявлении.

Российская «Независимая газета» цитирует слова российского президента по его видеоблогу в интернете, где Медведев остро критикует Виктора Ющенко за поддержку режима Саакашвили в Грузии. Это издание отмечает, что на форуме видеоблога Дмитрия Медведева сосредоточены лишь позитивные отзывы на это заявление главы Кремля. «Независимая газета» цитирует украинских политологов, большинство из которых считает, что это заявление Медведева «на руку президенту Украины» и «сейчас резко увеличит электорат Виктора Ющенко».

Австрийское издание «Ди Прессе» обращает, в первую очередь, внимание на критику Дмитрием Медведевым в его заявлении энергетической политики Украины, которая, по словам главы Кремля, «угрожает поставкам газа в Европу». Газета отмечает: российский президент надеется, что отношения между странами улучшатся «при новом политическом руководстве» в Украине, и напоминает, что выборы президента состоятся в середине январе 2010 года.

Польская «Жечпосполита» выделяет в своем материале то, что «Медведев обвиняет Виктора Ющенко в «порче отношений» Украины с Россией. Газета отмечает газовые разногласия между двумя государствами и надежды Медведева на выборы 17 января в Украине, когда, по его словам, «новое политическое руководство» Киева будет способствовать улучшению российско-украинских отношений. Здесь же «Жечпосполита» информирует, что в канун президентских выборов в Украине лидирует «глава пророссийской Партии регионов Виктор Янукович». Польская газета также приводит слова Медведева о том, что нынешний кризис в отношениях Москвы и Киева едва ли не худшая за «все постсоветское время».

Европейское издание «Уолл Стрит Джорнал», комментируя заявление главы Кремля в адрес Украины, отмечает, что «российский президент набросился на лидера Украины за многочисленные обиды, обвиняя это государство в том, что оно якобы подвергло опасности европейские поставки газа», поэтому не ждите, мол, нового посла в Киев, пока отношения не улучшатся. Газета также отмечает, что Медведев критикует Ющенко по всему спектру отношений двух стран, и «эта критика нова и необычна по своей сильной тональности и охвату, она появилась за 5 месяцев до президентских выборов в Украине, тут господин Медведев явно надеется, что Виктор Ющенко потерпит неудачу в своих намерениях остаться на второй срок». «Уолл Стрит Джорнал» также не исключает, что слова надежды Медведева на «новое политическое руководство Украины» могут расценить в Киеве, как «попытку России вмешиваться во внутренние дела Украины».

Обзор радиостанции "Свобода"