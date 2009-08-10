Мэр Ужгорода разошелся: почему назвать жида жидом - это оскорбление?

Мэр Ужгорода Сергей Ратушняк не считает оскорбительными свои слова в адрес Арсения Яценюка, когда назвал его "обнаглевшим еврейчиком".

"Я не понимаю, в чем скандал! Во всех языках их национальность обозначается словом "жид". Почему назвать жида жидом - это оскорбление? Почему назвать еврея еврейчиком тоже считается оскорблением? Не понимаю", - сказал он в интервью "Публичным людям".

"В чем антисемитизм? Я же не против еврейства, вы же поймите! Я же простых евреев хочу уберечь от погромов, которые неминуемо последуют за тем, что сейчас половина страны голодная ложится спать", - заявил Ратушняк.

"Я хочу спасти простых евреев от этого жидо-массонского логова, которое при Кучме набралось, а при Ющенко приумножили свой капитал", - добавил мэр Ужгорода.

По словам Ратушняка, "сейчас штаб Яценюка возглавляет зять Кучмы – Пинчук, а финансирует ни кто иной, как Фирташ и Ющенко, и этот проект работает на приумножение украденных у нас миллиардов".

"Кого я оскорбил?.. Кто не признает талантливость еврейского народа? Но извините, и сволочизм отдельных представителей этого народа тоже нужно признавать", - возмутился мэр Ужгорода.

Ратушняк спрашивает, "почему украинцы - это нация, а украиночка - это оскорбление?". "Мы, украинцы - хохлы! Так мы ж не оскорбляемся", - утверждает он.

Мэр Ужгорода заявляет, что хочет "уберечь нас всех от этого дурманящего проекта с еврейчиком Яценюком, который ничего кроме ограбления этого народа не делал на всех своих должностях".

"А в должности спикера так вообще большего бовдура и клоуна там никогда не было и, надеюсь, не будет", - добавил Ратушняк.

Комментируя биллборды Яценюка, мэр Ужгорода заявил, что они ему не нравятся: "Как можно найти привлекательными билборды цвета экскрементов? Типа такой весь из себя, экстремальный".

"Он начал поливать меня грязью, но он не на того нарвался… Я ж прошел школу не такую как Яценюк, где он лизал, сосал и за это получал денежку. Я прошел жизненную школу и своими руками и головой все делал", - заявил Ратушняк.

Комментируя инцидент с агитатором "Фронта перемен", мэр Ужгорода заявил: "Эти блюдолизые с каналов Пинчука и Фирташа вещали, что я "жорстоко побив, ізнасилував, убив".

"Кого? Эту стриптизершу, которая целыми днями позировала, которая кинулась на меня, обцарапала, ударила меня мобильным телефоном по голове?", - возмущается Ратушняк, настаивая на том, что девушка первой его ударила.

Украинская правда