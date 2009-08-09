Как распределились электоральные симпатии украинцев

Ни одного из лидеров президентской гонки в Украине не поддерживают на всей территории страны, их популярность носит резко выраженный региональный характер.

Об этом пишет директор социальных программ Центра Разумкова Людмила ШАНГИНА в статье для «Зеркала недели» , комментируя результаты июльского социологического опроса.

«Региональное распределение электоральных симпатий к лидерам свидетельствует о том, что лидеры эти - регионального же масштаба», - отметила эксперт, характеризуя ситуацию с распределением электоральных предпочтений.

«Так, Виктор Федорович - лидер только для Востока и Юга, где в первом туре его намерены поддержать 36% и 34% граждан соответственно. Зато в Центре - 12%, на Западе - только 6%», - описала электоральное поле лидера Партии регионов Л.ШАНГИНА.

Юлия ТИМОШЕНКО, по информации эксперта, пользуется наибольшей поддержкой в центре страны, где за нее могут проголосовать 18%. Виктора ЯНУКОВИЧА и Арсения ЯЦЕНЮКА готовы поддержать по 12% жителей региона.

В то же время А.ЯЦЕНЮК, по сведениям Л.ШАНГИНОЙ, - нынешний лидер Запада с возможной поддержкой 21% его жителей и с незначительным отрывом от Ю.ТИМОШЕНКО, за которую готовы проголосовать 19%. Здесь ближайший соперник обоих - Виктор ЮЩЕНКО, за которого готовы отдать голоса 12% граждан Западного региона.

В целом среди сторонников В.ЯНУКОВИЧА 78% - жители Востока и Юга. 73% избирателей, готовых проголосовать за Ю.ТИМОШЕНКО, - жители Центра и Запада. 71% сторонников А.ЯЦЕНЮКА - также из последних двух регионов.

При изложении результатов используется следующее региональное деление страны: Восток - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская области; Запад - Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая; Центр - Киев, Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области; Юг - АР Крым, Николаевская, Одесская, Херсонская области.

Опрос проведен социологической службой Центра 20-28 июля 2009 года. Опрошено 2006 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.