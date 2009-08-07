Литвин: до ухода ЧФ из Крыма надо завершить его раздел

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что прежде чем говорить о выводе Черноморского флота РФ в 2017 году из Крыма "надо завершить все процедуры, предусмотренные соглашениями о разделе Черноморского флота, в том числе инвентаризацию».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

По мнению спикера, сегодня надо определиться, «что же кому принадлежит, а то получилось так: от Черноморского флота Советского Союза куда-то отошло, к ВМС Украины не дошло, по дороге потерялось, материализовалось в особняках». Вот здесь, как считает В.ЛИТВИН, «надо навести решительно порядок».

Потому что, добавил он, «пока эти политические разборки, ловкие люди решили все проблемы».

Отвечая на вопрос, уйдет ли ЧФ России в 2017 году с территории Украины, В.ЛИТВИН сказал: «Давайте доживем до 2010-го».

По мнению В.ЛИТВИНА, если России выгоднее, чтобы сроки аренды были продлены, «то давайте говорить, а что это даст Украине: даст ли рабочие места, сколько будет стоить аренда». «А говорить «уйдет, не уйдет» - эта постановка очень упрощенная, до какой-то, я бы сказал, банальности», - отметил спикер.

Как сказал В.ЛИТВИН, Украина и Россия должны смотреть, где их интересы совпадают, «где мы должны подвинуться, где Россия должна уступить».