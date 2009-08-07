«Фронт перемен» расскажет о нападении мэра Ужгорода на их активистку

Сегодня в 12.00 начнется пресс-конференция председателя исполнительного комитета Общественной инициативы «Фронт перемен» Андрей ИВАНЧУКА и председателя Закарпатской областной организации «Фронта перемен» Роберта БРОУДИ по поводу нападения мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА на активистку «Фронта перемен».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре Центрального офиса «Фронта перемен» по адресу: ул. Верхний Вал, 4-в, 4 этаж.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта перемен», вчера, 6 августа, в Ужгороде мэр города С.РАТУШНЯК напал на активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». У девушки сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

По данным “Фронта перемен”, инцидент произошел вблизи химического факультета Ужгородского национального университета. Девушки в информационной палатке распространяли среди прохожих печатную продукцию.

"Сергей РАТУШНЯК, который по неизвестным причинам оказался в это время поблизости, начал нецензурно оскорблять девушек, набросился на одну из них, схватил за горло и изо всех сил толкнул на землю. После этого разбил палатку, сел в машину и уехал", - говорится в сообщении.