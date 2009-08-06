Зурабов уже вовсю готовится к работе в Украине

В Посольстве Российской Федерации в Украине в ближайшее время ожидают приезда нового посла России Михаила ЗУРАБОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал Временный поверенный в делах РФ в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ.

«Думаю, уже в ближайшие дни, может и часы, будут какие-то решения о дальнейших наших шагах, в частности приезда и начала работы нового посла», - сказал он.

В.ЛОСКУТОВ также добавил, что согласно процедуре, посол и руководство МИДа должны определить, когда именно посол должен выехать в Украину. В.ЛОСКУТОВ также напомнил, что после приезда М.ЗУРАБОВ должен будет вручить верительные грамоты Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

«Сроки согласовываются в рабочем порядке», - сказал В.ЛОСКУТОВ, напомнив, что сейчас Президент Украины находится в отпуске.

Он также отметил, что М.ЗУРАБОВ активно готовится к работе в Украине.

«Михаил Юрьевич тщательно и интенсивно готовится к работе здесь, встречался и встречается с руководителями российских министерств и ведомств, которые занимаются российско-украинскими отношениями в различных сферах», - сказал он.

«Я уверен, что он готов работать, тем более, с сегодняшнего дня дано согласие, и он может уже и в Москве предпринимать шаги по официальным встречам с украинскими представителями, в частности Посольства», - добавил В.ЛОСКУТОВ.

Как сообщалось, назначение М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине было одобрено профильными комитетами Государственной думы и Совета Федерации РФ в конце июня. Уже 26 июня Россия направила в Украину официальный запрос о получении агремана для М.ЗУРАБОВА.

М.ЗУРАБОВ с 1998-го по 1999 год был советником Президента РФ, в 1999-2004 годах - председателем правления Пенсионного фонда, а 9 марта 2004 года был назначен министром здравоохранения и соцразвития. М.ЗУРАБОВ был отправлен в отставку с поста министра 24 сентября 2007 года. Вновь назначен советником Президента РФ 13 мая 2008 года.