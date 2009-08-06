Украинцы обещают полякам не вступать в дискуссии про Бандеру

Польша не будет запрещать въезда на свою территорию участникам веломарафона «Европейскими тропами Степана Бандеры», но призывает их с уважением отнестись к польской истории.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует переданный УНИАН комментарий польского Министерства иностранных дел.

Министерство отметило отсутствие правовых оснований для отказа в выдаче виз в Польшу участникам веломарафона, поскольку его организатор – благотворительный фонд «Эко-милосердие» - не ведет политической деятельности.

По данным польского МИД, соорганизатором веломарафона является городская власть Львова.

Министерство отметило, что разделяет обнародованную «кресовыми» организациями оценку деятельности ОУН/УПА, в частности их роль в Волынских событиях 1943-1944 годов.

«Надеемся, что все заграничные гости будут с уважением относиться к истории Польши... и их поведение во время пребывания в стране не приведет к вмешательству служб Министерства внутренних дел или других органов общественного порядка», - отметили в министерстве.

Организатор веломарафона Павел САВЧУК сказал УНИАН, что участники марафона не планируют перемещаться по территории Польши с флагами ОУН/УПА или носить одежду с соответствующей символикой.

Он отметил, что участники веломарафона планируют рассказать журналистам об идее акции, напомнив, что основная ее цель – популяризировать здоровый образ жизни.

В то же время, по его словам, они будут пытаться избегать конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть во время общения с представителями «кресовых» организаций, требующих от польских властей запретить въезд в Польшу участников веломарафона.

П.САВЧУК сказал, что они не будут реагировать на возможные плакаты с протестами и обидные слова, выразив надежду, что протестующие не допустят физического нападения.

«Мы не будем вступать в дискуссию», - сказал он.

П.САВЧУК сообщил, что участники веломарафона, которые будут находиться в Польше 5-6 дней, планируют останавливаться на ночь в кемпингах и гостиницах.

Он добавил, что, как и ранее планировалось, участники марафона въедут в Польшу 7 августа около 11 часов дня через пункт пропуска «Шегини-Медика» (Львовская область).

Как сообщал УНИАН, ряд «кресовых» организаций призвали польские власти запретить въезд в Польшу участников веломарафона «Европейскими тропами Степана Бандеры», назвав его «провокацией».

Они назвали Степана Бандеру ответственным за геноцид поляков на территории тех западноукраинских земель, которые к окончанию Второй мировой войны входили в состав Польши.

Справка УНИАН. Маршрут веломарафона, который стартовал 1 августа в местечке Сосновка Львовской области, пройдет по территории Украины, Польши, Словакии, Австрии и завершится в немецком Мюнхене на могиле Степана Бандеры 24 августа.

В марафоне принимают участие девять детей в возрасте от 14 до 16 лет и двое взрослых.

Организатор мероприятия - благотворительный фонд «Эко-милосердие» создан в 2001 году для помощи детям и людям, проживающим в экологически загрязненных местностях.

П.САВЧУК объясняет избрание Бандеры символом веломарафона фактом, что он вел здоровый образ жизни: не курил, не употреблял алкоголя и занимался спортом.