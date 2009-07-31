Горбаль: заявления Тимошенко вредят и банкам, и ей самой

Народный депутат от партии регионов, почетный президент «Укргазбанка» Василий ГОРБАЛЬ опроверг обвинения в нецелевом использовании финучреждением средств рефинансирования, предоставленного Национальным банком Украины.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в «Укргазбанке» имеются злоупотребления при использовании средств рефинансирования, и к этому причастна Партия регионов. Премьер сказала: «Именно эта политическая сила, Партия регионов, позаботилась о том, чтобы рефинансирование, которое предоставили «Укргазбанку» - а это миллиарды гривень – было переведено в их маленький банк под проценты: 1% годовых. Таких злоупотреблений в банках сегодня множество. И с этими злоупотреблениями должна работать прокуратура».

По этому поводу В.ГОРБАЛЬ отметил: «Учитывая, что выборы все ближе, и появляется подобная риторика, которая, к сожалению, вредит как самим банкам, так и, мне кажется, самому премьер-министру также. Это политизация процесса, который не имеет никакого отношения к политике».

При этом нардеп добавил, что в то время, когда началось выделяться рефинансирование, в «Укргазбанке» уже работал куратор НБУ и подавались отчеты относительно целевого использования средств рефинансирования.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,059 млрд. грн., обязательства – 10,767 млрд. грн., уставный капитал – 700 млн. грн., собственный капитал – 1,373 млрд. грн.

В I квартале 2009 года чистая прибыль банка составила 4,162 млн. грн., за 2008 год – 204 млн. грн. Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 76 млн. грн. против 64 млн. грн. прибыли годом ранее.

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" до рекапитализации при участии государства банк контролировался депутатом Верховной Рады Василием ГОРБАЛЕМ (39%) и депутатом Киевсовета Алексеем ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).