Чупрун сам попросил Ющенко об отставке

Председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим ЧУПРУН лично обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой предоставить отпуск с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО.

«Председатель Донецкой ОГА ЧУПРУН лично обратился с письмом с просьбой предоставить ему отпуск с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

Она также сообщила, что в Секретариат Президента уже поступило соответствующее предложение от премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА.

О дальнейшем ходе событий И.ГЕРАЩЕНКО пообещала информировать журналистов.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что председатель Донецкой облгосадминистрации В.ЧУПРУН подал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу.

В тот же день пресс-служба Донецкой облгосадминистрации сообщила, что ОГА не будет комментировать слухи об отставке В.ЧУПРУНА до появления официальной реакции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время В.ЧУПРУН продолжает работать согласно графику работы.

Сегодня, 14 апреля, премьер заявил, что В.ЧУПРУН перейдет на дипломатическую работу.

В.ЧУПРУН имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. С января 1995 года до июля 2004 года он находился на должности посла Украины в Туркменистане.