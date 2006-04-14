Чупрун сам попросил Ющенко об отставке
Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента
Председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим ЧУПРУН лично обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой предоставить отпуск с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО.
«Председатель Донецкой ОГА ЧУПРУН лично обратился с письмом с просьбой предоставить ему отпуск с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.
Она также сообщила, что в Секретариат Президента уже поступило соответствующее предложение от премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА.
О дальнейшем ходе событий И.ГЕРАЩЕНКО пообещала информировать журналистов.
Как сообщал УНИАН, 12 апреля Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что председатель Донецкой облгосадминистрации В.ЧУПРУН подал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу.
В тот же день пресс-служба Донецкой облгосадминистрации сообщила, что ОГА не будет комментировать слухи об отставке В.ЧУПРУНА до появления официальной реакции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время В.ЧУПРУН продолжает работать согласно графику работы.
Сегодня, 14 апреля, премьер заявил, что В.ЧУПРУН перейдет на дипломатическую работу.
В.ЧУПРУН имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. С января 1995 года до июля 2004 года он находился на должности посла Украины в Туркменистане.