Найдены фрагменты черепа, которые могут принадлежать Гонгадзе
16:30, 28 июля 2009Политика
10145
Информация источника
|Алексей Пукач
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
По словам источника, фрагменты черепа найдены на месте, какое указал во время допроса бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ.
Как отметил собеседник агентства, на месте, где были найдены фрагменты черепа человека, проложена дорога.
В настоящее время на месте «находки» работают эксперты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter