Найдены фрагменты черепа, которые могут принадлежать Гонгадзе

Сегодня следственно-оперативная группа нашла в Белоцерковском районе Киевской области фрагменты черепа, которые могут принадлежать убитому журналисту Георгию Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

По словам источника, фрагменты черепа найдены на месте, какое указал во время допроса бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ.

Как отметил собеседник агентства, на месте, где были найдены фрагменты черепа человека, проложена дорога.

В настоящее время на месте «находки» работают эксперты.