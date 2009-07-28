БЮТ уже передумал собирать внеочередную сессию Верховной Рады?

Народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО допускает возможность срыва президентских выборов в случае признания Конституционным судом неконституционными положений закона о выборах главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ПИСАРЕНКО напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен наложить вето на закон о выборах главы государства.

При этом народный депутат отметил, что нет необходимости созывать внеочередную сессию Верховной Рады для преодоления президентского вето. В.ПИСАРЕНКО объяснил, что у депутатов будет время до начала активной избирательной кампании на преодоление вето на очередной сессии парламента.

«Мы дождемся 1 сентября и преодолеем вето», - убежден В.ПИСАРЕНКО.

Он также прогнозирует, что Президент обратится в Конституционный суд по вопросу неконституционности или закона в целом, или его определенных положений. По словам депутата, можно ожидать, что Конституционный суд «выполнит любую волю Президента».

Вместе с тем В.ПИСАРЕНКО отметил, что избирательная кампания начнется уже в соответствии с принятыми изменениями к закону о выборах Президента. В том случае, отметил депутат, если Конституционный суд признает неконституционными какие-либо положения данного закона, существует угроза срыва выборов.

В.ПИСАРЕНКО добавил, что такое развитие событий будет выгодно действующему Президенту, поскольку, по его мнению, это фактически единственная возможность для В.ЮЩЕНКО остаться Президентом Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 июля, пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА заявила, что Президент намерен ветировать принятый 24 июля Верховной Радой Закон Украины о выборах Президента как недемократический.

Также вчера первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что фракция БЮТ будет инициировать проведение внеочередной сессии, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применит право вето к принятым парламентом изменениям, которые регулируют проведение кампании по выборам главы государства.

«При условии наложения вето Президентом на принятые изменения в закон о выборах Президента Украины, фракция БЮТ снова будет инициировать внеочередную сессию и вето Президента будет преодолено», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.