Празднику российского флота не помешали ни шумиха, ни ракетовозы

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН считает, что сегодняшний День ВМФ РФ прошел в Севастополе «как никогда организованно» и не были нарушены требования украинской стороны в вопросах безопасности мероприятий для участников праздника, жителей и гостей города.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, С.КУНИЦИН отметил: «Несмотря на то, что традиционно вокруг Дня ВМФ России очень много шумихи, и последние дни она активизировалась по поводу того, что там где-то кто-то задерживал какие-то ракетовозы и прочие дела, я могу вам сказать, что в этом году праздник прошел, как никогда, организованно. Указ Президента Украины и постановление правительства были выполнены по новой схеме (суть документов - в минимизации рисков при проведении мероприятий в бухте во время военно-спортивного праздника, в котором задействованы корабли и бронетехника ЧФ РФ - УНИАН)».

Как добавил С.КУНИЦЫН, «за два месяца черноморцы подали все заявки, Министерство обороны и Министерство иностранных дел Украины все согласовали, Севастопольская горадминистрация, службы безопасности, МВД».

По мнению С.КУНИЦЫНА «традиции ломать нельзя, а городская администрация взаимодействует с флотом нормально. И людям это нравится, и я считаю, слава Богу».

Как сказал председатель горгосадминистрации, «пусть лучше соревнуются братские два флота на таких мероприятиях, чем в боевой обстановке, пусть лучше соревнуются в учении, в концертах, фейерверках, и все будет хорошо».