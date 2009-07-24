Президент наложил вето на закон об отчуждении земельных участков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к закону об отчуждении земельных участков.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины Президент Украины В.ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями Закон Украины «Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, которые находятся в частной собственности, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости» для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Президент предлагает отклонить закон как такой, что не обеспечивает во время решения затронутых в нем вопросов реальной защиты прав частного владельца, соблюдения конституционных гарантий права частной собственности.

Представлять предложения главы государства во время рассмотрения данного закона на пленарном заседании парламента буде заместитель главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Верховная Рада приняла Закон “Об отчуждении земельных участков частной собственности для общественных потребностей и по мотивам общественной необходимости”. Данный закон определяет правовые, организационные и финансовые принципы регулирования общественных отношений, возникающих в процессе отчуждения земельных участков, которые находятся в собственности граждан или юридических лиц, для общественных потребностей и по мотивам общественной необходимости. Законом также предусмотрено, что принудительное отчуждение земельных участков и недвижимого имущества, которое размещено на них, с последующим полным возмещением их стоимости допускается лишь в условиях военного или чрезвычайного положения.