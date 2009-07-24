Следователи ГПУ пока не нашли голову Гонгадзе в указанном Пукачем месте

Следователи Генеральной прокуратуры Украины пока не нашли голову убитого журналиста Георгия Гонгадзе в указанном бывшем генералом МВД Алексеем ПУКАЧЕМ месте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

А.МЕДВЕДЬКО подтвердил, что А.ПУКАЧ сообщил следователям Генпрокуратуры, что знает место, где находится голова Г.Гонгадзе, и указал это место.

«Мы путем воссоздания событий принимаем все меры, чтобы найти это место и найти голову», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

По словам генпрокурора, следователи выехали в указанное А.ПУКАЧЕМ место еще вчера, проводят там необходимые действия, но положительного результата пока нет.

Как сообщал УНИАН, А.ПУКАЧ, обвиняемый по делу об убийстве Г.Гонгадзе и объявленный в розыск с 2005 года, был задержан вечером 21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова Г.Гонгадзе.

В то же время, 23 июля адвокат А.ПУКАЧА Сергей ОСЫКА, ссылаясь на слова своего подзащитного, заявил, что А.ПУКАЧ не называл следствию заказчиков убийства журналиста, а также не указывал место, где находится его голова.