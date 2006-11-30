Литвин раскусил Ющенко

Представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об увольнении Игоря ДРИЖЧАНОГО с должности председателя СБУ является попыткой главы государства удержать свои позиции и перейти в наступление.

Такое мнение высказал экс-председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Очевидно, у Президента уже есть кандидатура на эту должность. Как пройдет голосование, если этот вопрос не был согласован с антикризисной коалицией, то, я думаю, будет и соответствующее решение. Хотя на сегодняшний день результаты голосования, в частности, по закону о Голодоморе, показывают, что у нас в парламенте есть два большинства. И это факт», - сказал В.ЛИТВИН.

Экс-председатель Верховной Рады напомнил, что в ходе вчерашней встречи В.ЮЩЕНКО и И.ДРИЖЧАНОГО «не было сказано ни одного слова о представлении об увольнении». «Я не могу судить о причинах и не хотел бы гадать на кофейной гуще», - подчеркнул В.ЛИТВИН.