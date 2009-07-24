Российского дипломата высылают из Украины за ракеты ЧФ РФ?

Посольство России в Украине не комментирует появившуюся в СМИ информацию о высылке из страны советника диппредставительства Владимира Лысенко. По сообщениям СМИ, Лысенко, который курирует вопросы пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе, якобы по требованию МИД Украины должен покинуть украинскую территорию в ближайшие дни. "Мы не комментируем эту информацию", - сказал РИА Новости в четверг один из российских дипломатов. РИА Новости пока не удалось получить комментарий МИД Украины по этому вопросу. Непростые отношения Киева и Москвы по Черноморскому флоту России, который временно базируется на территории Украины, в июле осложнились. Киев заявил, что военнослужащие ЧФ трижды перевозили оружие, в частности, крылатые ракеты, без предупреждения украинских властей. Из-за этого военнослужащих задерживала украинская милиция. МИД Украины выразил решительный протест в связи с этим, российская сторона заявила, что никаких нарушений со стороны представителей флота не было. Вместе с тем, на сегодня нет подтверждения того, что эти события повлияли на решение о высылке дипломата.