Иван Вакарчук: обвинение в буржуазном национализме — это просто какое-то пещерное мышление

В горячую пору вступительной кампании интерес к вопросам образования возрастает многократно. Наплыв льготников, фальшивые медсправки, псевдопобедители олимпиад, сокращения госзаказа, введение платных услуг для студентов – эти и другие проблемы сегодня интересуют тысячи абитуриентов, студентов и их родителей. А в последнее время вопрос образования в Украине приобрел еще и политический привкус. Оппозиция до сих пор не может смириться с тем, что внешнее тестирование уже второй год подряд является обязательным и успешно воплощается в жизнь, - и упорно требует отставки министра, обвиняя его в “национализме”. УНИАН пообщался с министром образования и науки Иваном Вакарчуком

ЛЬГОТНИКОВ НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕСТ Иван Александрович, льготники и победители олимпиад «забронировали» себе бюджетные места на престижных факультетах ведущих вузов, на 50 бюджетных мест факультета международных отношений в Киевском Национальном университете им. Шевченко уже претендуют 35 льготников и 17 победителей олимпиад, «абсолютные отличники» ВНО не имеют шансов — это результаты наблюдения “Опоры”. Выходит, справка престижнее сертификата?

Совсем не так. Льготник, как и любой абитуриент, имеет возможность подать сертификат во все высшие учебные заведения, но выберет только один. Возможно, и Киевский национальный университет, но уже во Львовском или, скажем, Одесском или любом другом его не будет. Льготников не больше, чем государственных мест.

Министерство выделит дополнительные места на те направления в университетах, где будет большое количество льготников. Этот вопрос решится в рабочем режиме. Мы дадим дополнительное количество мест, чтобы не ущемлять права молодых людей, набравших высокие баллы.

Среди льготников действительно есть абитуриенты с изъянами здоровья, с особыми потребностями, но уже зафиксирован не один случай фальшивых медсправок...

Это уже криминал.

Появляются и псевдопобедители олимпиад. Кто занимается идентификацией всех документов, кого привлекать к ответственности в случае, если абитуриент с «липовой» справкой станет студентом вуза?

Тот, кто брал эту справку, тот, кто подписал ее — они и будут отвечать. Это уголовное дело. Этим должна заниматься прокуратура.

Есть разные структуры в Министерстве — соответствующие департаменты, Украинский центр оценивания качества образования, которые осуществляют проверку. Но Министерство образования и науки — это не жандармерия. Карают виновных правоохранительные органы. А мы лишь подаем в прокуратуру и МВД обнаруженные нарушения.

Досадно, что студент начинает свой первый шаг с такой подделки. Досадно, что молодые люди идут на такое сознательно. Это же аморально. Они все будут обнаружены, отчислены из вуза, а дела будут переданы в правоохранительные органы. Будут проверены все вузы.

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ХОТЕЛИ НЕЗАКОННО “ПРОБРАТЬСЯ” В ВУЗ, ОТЧИСЛЕНЫ В прошлом году были зафиксированы факты, когда принимали абитуриентов без сертификатов или при наличии в сертификате меньше допустимого минимума. Об этом рассказывал нам в интервью и Игорь Ликарчук. Какова судьба руководителей таких вузов и самих студентов, они отчислены?

Руководители получили свое. Были применены административные наказания, объявлены выговоры ректорам, отменены лицензии. А те молодые люди, которые хотели незаконно «пробраться» в вуз, отчислены. Некоторые ректоры успели отчислить их даже раньше, чем мы обратились. А все дела были переданы в прокуратуру.

И сколько было таких дел? Их было чуть больше трех десятков. Фактически на такое количество вступающих — почти полмиллиона — это были единичные факты. Думаю, в этом году картина будет другая.

Одна из основных целей ВНО — борьба с взяточничеством в высшем образовании... Я так не говорю. Цель тестирования — равный доступ к образованию.

Но творческий конкурс, который якобы и нужен некоторым вузам для определения творческих способностей и потенциала абитуриентов, как раз и является той «щелкой» для зачисления «нужных» детей. Как доказать факты коррупции в таких случаях? Его можно проводить публично, как это происходит на любых международных спортивных соревнованиях, на олимпиаде, где есть подобное оценивание. Публичность в значительной мере сделает невозможным субъективный подход.

Когда я был ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко, мы брали на учебу студентов на кафедру театрального искусства и актерского мастерства помимо тестирования по украинскому языку и литературе с помощью творческого конкурса. В актовом зале могли присутствовать не только родители, но и все желающие. Их присутствие не дает возможности необъективно оценивать абитуриентов. Это один из способов.

А Министерство может дать указание вузам, где проходят такие конкурсы, делать их публичными? Ведь обычно они проходят за закрытыми дверями... А в чем тогда заключается автономия университета? Нельзя не доверять ректору, которого избрал весь коллектив. Я думаю, каждый ректор желает, чтоб вступительные испытания на эти творческие специальности были такими же объективными, как и ВНО. Это на его ответственности. Это показатель его стиля управления.

Верховная Рада завалила законопроект о ВНО. Бютовец Владимир Полохало в комментарии УНИАН предположил, что в «Партии регионов... накопилось множество детей и внуков, которые бы хотели просто вступить в вуз без процедуры тестирования». Кому и почему выгодно дискредитировать идею ВНО?

Это не только политический вопрос. Политический вопрос понятно в чем заключается — дискредитировать Министерство образования и науки, министра. Но мне кажется, что в случае с ВНО еще срабатывает эффект метафизического страха перед неизвестностью, которой в прошлом году было ВНО. Приказ о проведении ВНО был подписан, потом пошли активные выступления протеста, дикарские даже. Но общество нас поддержало — социологические опросы показали что почти три четверти граждан одобрительно относятся к реформе.

Закон о ВНО наконец будет принят? Думаю, что да. Два года ВНО проходит успешно, «не завалилось». Наоборот, есть тысячи благодарностей. Понятно, как и в любом деле, здесь есть недостатки. Их можно доработать. Это и то, о чем мы говорили, как избежать субъективности при проведении творческих конкурсов, как нужно улучшить тесты. ВНО утвердилось силой фактов. Верховной Раде надо бы принять закон о ВНО во втором чтении. В первом он принят.

В ОТДЕЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ “ЖИВОГО ПРОФЕССОРА” В ГЛАЗА НЕ ВИДЕЛИ 28 вузов готовят судебные иски к Минобразования и ГАК в связи с незаконным, по их мнению, лишением лицензий в 2008-2009 учебном году. Об этом заявил председатель правления Конфедерации негосударственных вузов, регионал Юрий Мирошниченко и обвинил министерство и ГАК в предвзятом отношении к негосударственным вузам. На каком основании лишают лицензий и отличается ли качество учебы в государственных и частных вузах?

Есть частные заведения, где качество учебы, безусловно, очень высоко, как и соответствующего уровня государственные учебные заведения. А есть, к сожалению, частные учебные заведения, которые были созданы как бизнес-проекты.

Если условия учебы не соответствуют предусмотренным условиям лицензирования, такие высшие учебные заведения лишаются лицензии. Единственный критерий — качество образования. Других критериев для лишения лицензий не существует.

Университеты в Украине появляются как грибы после дождя — уже, наверное, в каждом райцентре можно найти. Вы считаете такую практику нормальной?

Появлялись, и это ненормально. Но полтора года они уже не появляются. Ни одного нового за это время не открыто — только закрывали.

Студент, который учится в высшем учебном заведении, должен иметь соответствующую интеллектуальную среду, профессорско-преподавательский состав. В отдельных университетах не только некачественно читают лекции, там «живого профессора» в глаза не видели. Уже не говорю о том, что нет возможности пойти в театр, библиотеку или музей. Я против того, чтоб учить «на дому» или, как говорят, «на хате». Была мода на такие учебные заведения. Досадно, что мы допустили эту моду. Нужно создавать крупные университеты с мощным научно-педагогическим коллективом, академическим сообществом, где есть настоящая студенческая среда, где есть активная жизнь молодых людей, которая не сводится исключительно к самой науке и будущей профессии.

Кабмин сократил госзаказ вузам. Причиной этого решения Вы назвали кризис. Студенческие организации возмутились — правительство дополнительно собирается лишить права получать высшее образование на государственные средства около 10% студентов. На чьей стороне правда? Кризис отразился не только на Украине. Кризис везде, во всем мире. И просто закрывать глаза и говорить, чтобы был госзаказ на уровне прошлого года, нельзя. В этом году количество выпускников 11 классов снизилось на 37 тысяч человек. Госзаказ в 2008 году был почти 111 тысяч, в этом году он меньше. Если на 10% сократили, то трагедии в этом нет. В следующем году опять будет снижение числа абитуриентов, но мы воспроизведем прошлогодний заказ, понятно, с коррекцией на то, что количество выпускников уменьшается.

Сокращение госзаказа — не наша идея. Мы подавали такое же количество мест, как и в прошлом году. Госзаказ формирует Минэкономики, а не Минобразования. Министерство — проситель, и как и все другие министерства, идет с «протянутой» рукой в Минэкономики.

В этом году мы отстояли аспирантуру. Она не сокращена. Была инициатива и там сократить госзаказ на 50%, но мы активно доказывали Правительству, что этого нельзя делать, потому что будет пробел в науке, который потом невозможно будет ликвидировать.

Нужна ли Национальная Академия наук в том виде, в каком она сейчас существует?

Если бы я не занимал пост министра образования и науки, то мог бы давать такие комментарии. А поскольку занимаю государственную должность — не могу давать предложения самоуправляемой научной организации. Это неэтично.

Как Вы расценили идею правительства о введении знаменитых платных услуг для студентов? Чья это была инициатива? Негативно отношусь к этой инициативе с платными услугами. Их введение инициировал Минфин. Это все было не продумано, не обсуждалось с нами, они просто поступили на свое усмотрение, и вышло то, что вышло. Я лично подал предложение на внеочередном заседании Правительства отменить это постановление, и его отменили. Некоторые услуги были просто абсурдны — не знаю, кто это писал. Видно, что люди, далекие от образования как такового. Нафантазировали что-то, чтобы якобы аккумулировать средства. Но к этому вопросу нужно вернуться, потому что там значились нормальные платные услуги, как-то продажа научных изобретений или книжной продукции, которую выпускает университет. Теперь мы должны в спокойном режиме вместе со студенческим сообществом продумать, какие платные услуги действительно нужно ввести.

ОБВИНЕНИЕ В “БУРЖУАЗНОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ” — ЭТО КАКОЕ-ТО ПЕЩЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ В чем настоящие причины того, что регионалы так упорно требуют вашей отставки?

Я не комментирую этого. Ни разу не комментировал и сейчас не буду.

Почему в последнее время вопрос образования стал настолько политизированным? Потому что эти радикальные реформы в сфере образования задели все общество, потому что использование вопроса образования в политической борьбе дает соответствующий резонанс.

Что касается обвинений в украинизации, которые звучат по моему адресу. «Буржуазный националист» — это просто какое-то пещерное мышление.

Министерство проводит настоящие реформы в сфере образования. Это - реализация политики Президента Украины и Премьер-министра Украины. А любые успехи Правительства воспринимаются оппонентами очень негативно, чтоб искусственно снизить достижения этого Правительства.

Результаты сравнительного мониторинга ОБСЕ обеспечения образовательных прав российского меньшинства в Украине и этнических украинцев в РФ обнародуют не раньше осени. Но приблизительная картина уже ясна, об этом собственно свидетельствуют данные мониторинга МОН, обнародованные Павлом Полянским. Как министерство собирается отстаивать образовательные права своих граждан в России в частности и в целом за рубежом? Это уровень Президента и Премьер-министра. Мы можем подавать информацию высшим должностным лицам о том, что происходит. Право принимать решения об открытии школ национальных меньшинств, в частности в России, принадлежит Правительству РФ. Наши высшие должностные лица могут лишь обратить их внимание на то, что количество украиноязычных государственных школ в России равно нулю. В то время как у нас работает 1199 школ с обучением на русском языке, в которых учится 403 719 учеников, и 1628 школ с обучением на украинском и русском языках, в которых на русском языке учатся 368 594 ученика.

Почему тогда представители российского МИД упрекают нас, мол, в Украине притесняют русскоязычных?

Это идет такая атака на Украину во всех направлениях. Тем российским политикам привычно говорить неправду. В среднюю школу детей записывают родители, по их желанию формируются классы и выбирается язык обучения. Если есть 5 учеников любой национальности, уже может быть класс. Ни одной жалобы о том, что нет возможности учиться на родном языке в Украине, к нам не поступало. Российские официальные лица сначала говорят неправду, потом критикуют. Известная софистика — на ложных основаниях, а дальше на основе логических утверждений кого-то в чем-то убеждать. Это их стиль.

Учителя Луганщины обратились в УНИАН по поводу задержки зарплаты. Педагоги ушли в отпуск с 1 июня, а до сих пор не получили отпускные. Местные власти отчитываются перед высшим руководством, будто все выплачено, а директорам школ советуют проводить с педколлективом воспитательную работу, чтобы не распространять эту информацию. Как бороться с такими случаями?

Выплата зарплаты учителям — это прерогатива и ответственность местной власти. Я со многими главами областных госадминистраций имел разговор и в письменном виде обращал внимание на эти вещи. Каждый из них мне аккуратно отвечал и указывал периоды, когда будет выплачена задержанная зарплата. Я благодарю их за такое конструктивное сотрудничество. Если такое явление есть — это досадно. Министерство не может непосредственно влиять на выплату зарплаты учителям. Единственное, что в этом случае можно сделать — публично об этом говорить, что в таких-то школах учителям не выплачивается зарплата.

Я ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ СЫНА УЙТИ ИЗ ПОЛИТИКИ Одна из Ваших социальных ролей — отец известного певца. Как Вы восприняли решение Святослава уйти из большой политики?

Я его поддержал.

Он советовался с Вами? Конечно, он советовался. Но решение принимал сам, я на него не влиял. Мы просто это обсуждали. И младший сын, и старший советуются со мной, с женой Светланой, но никто никогда не говорит им, делай так или иначе. Решение они принимают сами.

Вас упрекают, что в учебнике музыки о творчестве «Океана Эльзы» - группе вашего сына - рассказывается на четырех страницах, а о «Битлз» — только на двух... Я не видел этого. Я видел несколько строк в учебнике.

Как эта история возникла. Как-то весной мне звонит по телефону младший сын Олег и говорит: «Папа, там какой-то скандал с учебником музыки, будто там речь идет об «Океане Эльзы». Я говорю, может и есть – Святослав сам этого не знал. Я же не имею отношения к авторам этих книг. Приказ на объявление конкурса на учебники для восьмых классов издавал мой предшественник, конкурс прошел при нем и завершился при нем. Приписывать мне, что я оказываю какое-то влияние на авторов — это просто абсурд, неправда. И люди, которые раскручивали это, хорошо знают, что это неправда. Но чтобы больно сделать мне и чтобы приуменьшить достижения, которые есть в образовательных реформах, они так делают.

Раньше Вы почти не бывали на концертах сына, а в последнее время стали появляться на его выступлениях. Чем вызваны такие перемены?

Я был только на нескольких концертах. Во-первых, как я могу посещать его концерты по всему миру? А во-вторых, я не ходил из одного соображения — сильно за него переживал. Был несколько раз во Львове, там, где он меня приглашал. С женой были на его концерте в Киеве «Вночі», он сделал его на мой день рождения. Не знаю, специально ли это... Наверное...

Беседовала Анна Ященко