Россия боится украинского языка?

Основным препятствием для изучения украинского языка и литературы в РФ является опасение российской власти, что учеба пойдет не в том направлении. Ведется зачистка образовательно-гуманитарного пространства...

Камнем преткновения в далеко не безоблачных отношениях между официальной Москвой и Киевом стало еще и образование. Началось все с решения ОБСЕ провести сравнительный мониторинг обеспечения образовательных прав российского меньшинства в Украине (исследование проводилось 20–25 апреля 2009 г.) и этнических украинцев в РФ (9–14 марта 2009 г.) Не ожидая результатов мониторинга, которые будут обнародованы не раньше осени, в России начали бить в набат.

Представитель МИД РФ Андрей Нестеренко недавно заявил от имени ведомства, что рассчитывает на объективную оценку Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнута Воллебека “дискриминационных действий” властей Украины в отношении русского языка и русскоязычного населения.

“Подобные заявления воспринимаются как попытка искусственно создать напряжение между двумя народами, – сразу отреагировали в украинском МИД. – Спекулятивно злоупотребляя термином “русскоязычное население”, официальная Москва позволяет себе указывать, каким образом ситуацию с обеспечением прав российского меньшинства в Украине должен оценивать Верховный комиссар ОБСЕ Воллебек. Такие действия являются нескрываемым давлением на представителей международных организаций”.

В украинском внешнеполитическом ведомстве считают такие высказывания также очевидной попыткой отвлечь внимание от крайне неудовлетворительного обеспечения прав этнических украинцев на территории самой России, где нет ни одной украинской школы или ни одной украинской газеты, которые бы поддерживались государством.

Не потому ли Кремль демонстрирует возмущение, что не прав? Результаты мониторинга, проведенного Минобразования Украины на основе официальных и неофициальных данных об удовлетворении образовательных прав украинцев в России, мягко говоря, неутешительны. Вот только некоторые статистические факты, обнародованные замминистра образования Павлом Полянским. В Украине на сегодня насчитывается 983 детсада с русским языком воспитания, в которых 164 тысячи малышей. В Российской Федерации не обнаружен ни один украиноязычный садик. В Украине 1199 школ с обучением на русском языке, в России столько, сколько и детских садиков, то есть ноль. В Украине в 1755 школах изучают одновременно и украинский, и русский языки, в России таких школ не существует. Сегодня на русском языке учатся в Украине 779423 ученика, у России нет билингвальной школы или хотя бы класса. В целом русский язык в Украине в той или иной форме изучают 1 миллион 292 тысячи 518 детей.

В высшем образовании ситуация такая же. В украинских вузах 1–2 уровня аккредитации сегодня на русском языке учится 59 тысяч 656 человек, а в вузах 3–4 уровня аккредитации – 395 тысяч 186. На украинском языке в России не учится ни один студент.

Чтобы узнать ситуацию с образовательными правами украинцев в Москве, мы позвонили сопредседателю Объединения украинцев России Валерию Семененко. В первую очередь мы поинтересовались, есть ли собственное желание украинцев учить своих детей на родном языке.

– Украиноязычной школы здесь нет по определению. Хотя желающие учиться в таких школах есть. Родители звонят к нам и спрашивают, а где здесь украинская школа или где хоть можно изучать язык? А нам просто нечего им предложить. Мы же не можем посадить детей среди парка и учить язык, – рассказывает Семененко. – Основным препятствием для изучения украинского языка и литературы является опасение российской власти, что учеба пойдет не в том направлении. Ведется колоссальное давление, зачистка образовательно-гуманитарного пространства. У нас был Украинский образовательный центр в Москве – так, как вы знаете, помещения отобрали. Мы написали Президенту РФ письмо. Нам ответили, что “очень хотят” и всегда “поддерживают” стремление украинцев изучать родной язык, хотят с нами встретиться. И так “встречаются” с нами с апреля месяца... Сейчас мы выходим на руководство Северо-Восточного административного округа Москвы, которое формально как бы отвечает за связи с Украиной. Мы увидим, как префектура к нам отнесется, выделят ли нам школу, дадут ли помещение хотя бы для библиотеки и других вещей, оставшихся у нас из образовательного центра. У нас ведь большая фонотека, большая библиотека. Мы боимся за судьбу уникальных раритетных изданий. Потомки Ивана Козловского подарили нам книги с собственными посвящениями от Малышко, Рыльского, Довженко. Такие уникальные экспонаты лежат в неприспособленных помещениях, на складах...

Интересно, что в то время, как “братская” Россия не смогла открыть ни одной украинской школы или детсада, украиноязычные учебные центры можно найти в разных уголках мира, причем некоторые из них имеют спрос не только у наших соотечественников.

– В Риге очень мощная престижная украинская гимназия, и в классах чуть ли не половина – латыши, потому что там очень качественное образование, – рассказывает Павел Полянский. – На Кубе юные мулаты в вышиванках неплохо общаются по-украински.

Там в центре Тарара функционирует полноценная украинская общеобразовательная школа. В Стамбуле популярен Международный лицей имени Т.Шевченко. В Праге действует Украинский коллегиум и украинская школа при филиале Национального педагогического университета им. М.Драгоманова. В Париже есть украинская школа искусств. Украинских учебных заведений – как общеобразовательных, так и воскресных – множество в Испании и Португалии.

Кстати, в Гаагских рекомендациях о правах национальных меньшинств на образование, принятых под эгидой ОБСЕ, сказано: “Родной язык ребенка - идеальное средство учебы в дошкольный период и в детском саду. Государства по возможности должны создавать условия, позволяющие родителям иметь такой выбор... Учебная программа в начальной школе в идеале должна преподаваться на языке нацменьшинства. Язык меньшинства должен преподаваться как учебный предмет на постоянной основе... Значительная часть учебной программ в средней школе должен преподаваться на языке нацменьшинства”. Но, как видим, иногда рекомендации, мягко говоря, не выполняются...

А вот в украинском Минобразования с гордостью отмечают, что языковая политика министерства соответствует не только нормам украинской Конституции, но и международным стандартам.

– Как когда-то писали о советской бытовой технике: по многим параметрам значительно превышает, – шутит Полянский. – Гаагская конвенция призывает обеспечить национальным меньшинствам право воспитания в детсаде и учебы в начальной школе на родном языке, а Украина предоставляет право на получение полного общего среднего образования бесплатно на языке национальных меньшинств.

И представители международного сообщества с этим согласны.

– В Украине создана широкая сеть учебных заведений с русским языком обучения. У вас есть квалифицированные учителя и соответствующие учебники, которые издает государство, – констатировал Воллебек во время встречи с Иваном Вакарчуком 7 июля, где обсуждались предварительне результаты проведенного экспертами ОБСЕ исследования.

– Результаты проведенного Верховным комиссаром мониторинга в части удовлетворения образовательных прав украинцев на территории России и, соответственно, российского национального меньшинства в Украине покажут, есть ли симметрия в функционировании украинского языка у России и русского языка в Украине, – заметил министр.

Хотя не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что ни о какой симметрии идти речь не может. И возможные отговорки россиян, мол, украинцы в Москве сами не хотят учить родной язык, смахивают на политику. Как сказал Вакарчук: “Если общество молчит, это не значит, что обществу очень комфортно”.

Анна Ященко