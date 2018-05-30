Игорь Ликарчук: Мне угрожали те, у кого есть власть, депутатские удостоверения, деньги

Украина, несмотря на обилие споров, все же ввела в этом году обязательное внешнее тестирование. Минобразования и Президент остались вполне довольные его результатами. Реформа начала восприниматься обществом. Но в последнее время на теме внешнего оценивания снова начали спекулировать. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин недавно заявил, что Украина рано или поздно вернется к ранее существовавшей экзаменационной системе оценивания знаний. “Весь мир начинает отходить от тестирования, а мы его только вводим”, - сказал спикер. А одесский школьник подал на Министерство образования и науки в суд, мол, правила приема нарушают его права. И Одесский окружной административный суд принял решение удовлетворить иск, а Министерству образования запретил любые действия, связанные с проведением независимого внешнего тестирования. Кто стоит за этим школьником? Кому не выгодно проведение тестирования? Почему в последнее время вопрос образования стал настолько политизированным? С этим и другими вопросам УНИАН обратился к директору Украинского центра оценивания качества образования Игорю Ликарчуку.

Игорь Леонидович, одесский школьник смог “поставить на уши” всю образовательную сферу и через суд добился приостановки внешнего независимого тестирования в Одесской области. Случай беспрецедентный. Вы думаете, он действительно “борется за свои права” или что-то или кто-то за ним стоит?

Никто внешнего оценивания не приостанавливал. Никто не смог “поставить на уши” образовательную сферу. Об этом свидетельствует успешное прохождение регистрации, желающих участвовать во внешнем оценивании. На 25 декабря в базы данных нашего центра поступило около 8 тысяч заявлений от будущих участников тестирования. Завершается составление тестов. Проводятся другие регламентные работы. Оснований для разговоров о том, что тестирование в 2009 г. не состоится - нет.

Мы даже не ожидали, что регистрация на внешнее оценивание будет идти такими темпами, как сегодня. Смотрите передо мной лежит 40 вопросов, и таких вопросов к нам ежедневно поступает на сайт по 50-80.

И Вы их все просматриваете?

Я лично на них отвечаю.

Одесского школьника (простите за выражение) просто использовали определенные политические силы, а также представители одного известного одесского высшего учебного заведения, которые после введения внешнего оценивания потеряли возможность брать взятки от родителей абитуриентов, использовать во время вступительной кампании “телефонное право”, родственные, служебные и товарищеские узы и тому подобное.

Поводом для иска одесского школьника стало отсутствие среди предметов, вынесенных на тестирование, правоведения. Как будет вступать на юрфак человек, который понятия не имеет, что такое правоведение. И чем вызвано в целом нынешнее сокращение количества предметов с 11 до 8?

Предмет “Основы правоведения” в массовой общеобразовательной школе изучается как познавательный, факультативный курс на нескольких учебных занятиях в 9 классе. В отличие от, скажем, математики, этот курс не дает систематических знаний. Поэтому первокурсник математику в высшем учебном заведении начинает изучать не с “азов”. А на юридических факультетах все дисциплины начинают учить, как говорят в народе, “с нуля”. Давайте не забывать еще об одном. Вокруг вступительного экзамена (и теста) по основам правоведения была создана целая индустрия репетиторства. В прайм-время стоимость одного часа такого репетиторства стоила от 50 долларов. Эти деньги платились фактически ни за что...Потому и было принято решение о том, что ни вступительных испытаний, ни теста по основам правоведения не будет.

Аналогичная ситуация с “Основами экономики”.

А что касается отмены тестов по всемирной истории и зарубежной литературе? Ведь все эти предметы дети изучают в течение долгого времени...

Для участия в тестировании по зарубежной литературе в 2008 г. зарегистрировалось всего 4380 человек. Сдавать этот тест пришло еще меньше людей. Это говорит о том, что высшие учебные заведения не включают этот предмет в те, которые выносятся на вступительные экзамены. Аналогичная ситуация со всемирной историей. Кстати, мне как учителю истории очень жалко тех, кто решил в прошлом году сдавать этот тест. Объем материала, который они должны знать, очень и очень велик, он систематизируется с большим трудом. Так что абитуриенты должны сказать спасибо за то, что всемирной истории в перечне тестов нет

ВНО славится собственно тем, что исключает наличие человеческого фактора или сводит его к минимуму. Но в этом году с введением теста по иностранному языку, где предусмотрено чтение и аудирование, получается, что все же будет присутствовать этот человеческий фактор в виде учителя иностранного языка...

Влияние человеческого фактора будет минимизировано и при тесте по иностранным языкам. Этот тест будет состоять из трех частей: аудирование, чтение и письменная часть. В ходе аудирования участники тестирования будут слушать аудиозапись и выполнять задания к нему; в ходе чтения - письменными ответами покажут, как они поняли прочитанный текст. В ходе письменной части участники выполнят одно из творческих заданий: написать эссе, деловое или личное письмо и тому подобное. Где здесь влияние человеческого фактора? Более того, педагог, который будет проводить тестирование по иностранным языкам не будет учителем иностранного языка.

Недавно спикер Верховной Рады Владимир Литвин выступил с критикой ВНО и заявил, что “все вернется к ранее существующей экзаменационной системе оценивания знаний”. “Весь мир начинает отходить от тестирования, а мы его только вводим”, - сказал спикер…

Я думаю, что политик любого уровня должен учитывать интересы подавляющего большинства людей. Социологические данные утверждают, что 72% респондентов поддерживают введение внешнего оценивания. В то же время почти 60% опрошенных возмущены существованием системы взяточничества в условиях функционирования “старой” схемы вступительной кампании. Если кто-то из политиков ее хочет вернуть, то это его личное дело.

Теперь об утверждении, что вроде бы от тестирования мировая педагогика отказывается. Возможно, академик Литвин знает больше профессора Ликарчука, но могу назвать лишь одно государство, в котором от тестирования отказались. Это бывший СССР, где в 1936 году, выполняя компартийные решения, начали борьбу с педологическими “искажениями”. Да, педология широко использовала тесты. Но тогда тысячи лучших педагогических умов поплатились за это жизнью и свободой...

В тех же Соединенных Штатах Америки система тестирования существует больше 100 лет, постоянно совершенствуется и развивается. Отмечу, что в первой десятке лучших университетов мира 8 американских университетов. А наши где?

Германия, Франция, Англия, Швеция, Чехия, Польша, Грузия, Россия, Литва, Латвия, Молдова, Киргизия, Казахстан и еще десятки стран мира давно заменили архаику и взяточничество традиционной вступительной кампании внешним оцениваниям. А у нас некоторые и поныне мечтают вернуться назад...

Как по вашему, почему в последнее время вопрос образования стал настолько политизирован? Видимо, потому что в системе образования происходят существенные перемены. Введение внешнего оценивания стало одной из самых глубоких и значимых реформ образования. Директора школ и рядовые педагоги говорят, что ученики начинают учиться, а не “высиживать” аттестат. Конечно, это не всем нравится. В первую очередь тем, у кого есть на что купить и аттестат, и вступление в вуз, и диплом вуза.

Представим, что абитуриент после сдачи тестов получает минимальный проходной балл – 124. И потом с этим сертификатом благодаря тому же телефонному звонку или родительскому бумажнику поступает, куда нужно. Вы завершаете свою миссию, выдав сертификаты, следите ли, в каком порядке и на каких условиях зачисляются абитуриенты в вузы?

Это не наша функция. Это делает Министерство образования и науки. По его поручению мы начали сопоставление информации, полученной от высших учебных заведений о зачисленных на первый курс, с нашей базой данных. У меня сейчас на столе лежат проверенные данные по 228 учреждениям образования, как они зачислили абитуриентов. Здесь есть и те, кто попробовал принять без сертификатов, кто попробовал принять сертификаты меньше 124 баллов. С ними сейчас будут разбираться Министерство образования и правоохранительные органы.

И много таких случаев? К сожалению, есть. Многие руководители высших учебных заведений в 2008 г. считали, что внешнее оценивание это какая-то кампания, разовая акция или, возможно, НЛО. Немногие из них верили, что оно будет проведено. Поскольку не раз видели, когда много важных реформ не завершались. С тестированием ситуация другая. Оно состоялось. Оно дало положительные результаты. Его восприняло общество.

Еще один важный момент. Люди не должны молчать о случаях нарушений. Мы создали всем одинаковые условия. Так что не теряйте свой шанс. Сидя в аудитории, видя, что кто-то пользуется шпаргалкой, участник тестирования должен понимать, что он теряет свой шанс. Это все равно, что кому-то уступить очередь и куда-то не успеть. Я был в очень многих университетах мира, видел как это делается. Там у человека хватает достоинства не использовать шпаргалку, но если все же увидят, что кто-то так делает, то не промолчат. Ведь теряется твой шанс. Дай бог, чтобы у нас поняли, что за себя нужно бороться. Потому что кто-то хитрее, ловчее, нечестнее, может получить преимущества, а ты останешься в стороне. Мы в таких случаях реагируем сразу. И человек, нарушающий правила проведения внешнего оценивания, вообще останется без сертификата. Таких людей в прошлом году было немало.

Одна из основных целей ВНО – равный доступ к образованию. Вам известны случаи (возможно, проводите какой-то мониторинг), когда дети из простых семей благодаря своим баллам смогли вступить в престижные украинские вузы?

Мы получаем сотни писем с благодарностями. Вот одно из последних. “Мы благодарим Вас за то, что наша семья в этом году смогла отдохнуть в Испании. Потому что пять лет собирали средства на поступление в университет. Но сын стал студентом благодаря ВНО. Так мы поехали в Испанию и за эти деньги отдохнули”. Мне об этом же говорят люди и во время прямых эфиров, встреч.

Конечно, слов благодарности много. Но есть и много недовольных. Поступали ли Вам звонки от влиятельных родителей, которые хотели узнать задание или угрожали?

Были, есть и, думаю, что будут. Обращались и угрожали те, у кого есть власть, депутатские удостоверения, деньги... Но ни одна просьба или требование, от кого бы оно не поступало, не осталась без соответствующей реакции. Были ситуации, когда и экс-министру Станиславу Николаенко, и действующему министру Ивану Вакарчуку я говорил приблизительно такие слова: “Я принесу вам тесты, а Вы делайте с ними, что хотите...” Оба министра мне указали на двери своих кабинетов...

Надежды на то, что продамся, - не оправдались. Но я не думаю, что те, кого мы не послушали, успокоились. Они теперь на всех перекрестках говорят, что тестирование не нужно, ищут в нем изъяны, организуют проверки, количество которых подозрительно увеличились...

Хочу сказать, что содержание заданий, включенных в тесты, в Украине знают всего 3-4 человека. Это работники Украинского центра. Тетради с заданиями печатаются на специальном оборудовании, в условиях строгой конфиденциальности. Те, кто занимается печатью, их содержание также увидеть не могут. Система безопасности, которую мы создали, в прошлом году доказала свою эффективность. Мы постоянно усиленно работаем над ее совершенствованием. Так что всем, кто пытается добыть образцы тестов, хочу сказать: “Не тратьте даром время и деньги. Вас неминуемо обманут”.

В этом году, несмотря на предупреждение министерства, некоторые вузы проводили свои дополнительные конкурсы, испытания, тесты. Глава приемной комиссии Киево-Могилянской академии сказал, что они не признают никаких золотых медалей и тестирований, поэтому будут принимать абитуриентов при условии прохождения своих собственных тестов. Почему некоторые вузы не признают ЗНО?

Я не знаю, почему руководители этого университета заняли подобную позицию. Но именно понятие “не признают” не совсем правильно употреблено. Ведь они использовали задания наших тестов для проведения своего так называемого, «внутреннего тестирования». Это в любом академическом сообществе называется не иначе, как плагиат. Более того, поступив так, они показали свой непрофессионализм. Ведь сложив вместе несколько десятков заданий из разнопредметных тестов, построенных по разной спецификации, они поставили абитуриента в очень сложную ситуацию: он не мог показать валидный результат. Но “специалисты” университета попробовали еще и сравнить этот результат с нашими. Понятно, что они не совпали. И не могли совпасть. Хотя бы потому, что определялись по разной методике: у нас - по рейтинговой, у них - по критериальной. Это все равно, что сравнить среднюю температуру в одной больнице с такими же показателями больных в другой.

9% или 40 тысяч тех, кто сдавал тесты по украинскому языку, не преодолели проходной барьер и не смогли вступать в вузы. Не велика цена новой вступительной системы?

Мне кажется, что это хороший результат. В университеты не попали те, кто не имеет знаний. Представим себе первую лекцию по математике. Профессор говорит “а в квадрате”, а первокурсник в тетради пишет букву “а” и обрисовывает ее квадратиком... Будет ли из него квалифицированный авиапилот? Хотим ли мы лечь на стол к хирургу, который в школе не учил азы биологии? И таких «ли» - множество. Нельзя подготовить качественного специалиста из первокурсников, не имеющих базового образования. Или давайте превращать наши вузы еще в одну среднюю школу....

Некоторые школьники в этом году показали очень хорошие результаты. 19 учеников набрали максимальное количество баллов – 200 - по двум предметам. И вы говорили, что это не только выходцы из каких-то престижных лицеев или гимназий...

Скорее, это совсем не выходцы из престижных заведений образования и среди них нет тех, кто носит известные фамилии.

Так в какой глубинке учатся наши юные гении, и следите ли Вы за их судьбой, куда они вступили?

Главное, что они все стали студентами. Правда, у некоторых были трудности, прежде всего предопределенные тем, что в нашей стране действует архаичная система льгот, установленных действующим законодательством. Благодаря ей студентом может стать не тот, кто имеет знание, а тот, кто пользуется этими льготами. Это абсурд. Однако, это наши реалии.

Но возникает другой вопрос: “Хотят ли их видеть наши высшие учебные заведения?” Летом, после завершения тестирования, на селекторном совещании я предложил ректорам высших учебных заведений дать списки тех, кто показал наилучшие результаты в Украине. Иными словами, мы предложили ректорам пригласить этих абитуриентов в университеты. Как это делает Россия, Беларусь, другие страны. Как Вы думаете, сколько ректоров обратилось за такими списками? Ни один! Вот в чем беда...

Но господин министр заявлял, что все привилегии при поступлении в вузы отменены, кроме одной категории - детей-сирот и попавших под действие закона “О повышении престижности шахтерского труда”.

Министерство образования и науки не может отменить льготы, установленные действующим законодательством. Это должны сделать депутаты Верховной Рады.

Я не против предоставление льгот. Людям необходимо помогать. Но это не может быть льгота на вступление в высшее учебное заведение. Давайте представим ситуацию. Ребенок-сирота не имеет надлежащего уровня знаний потому, что был лишен условий для их получения. Не лучше ли будет, если государство даст ему возможность бесплатно учиться на подготовительных курсах, одевать, кормить. А затем - пусть, получив базовые знания, становится студентом университета. Такой должна быть практика.

Вы говорили, что никогда не принимали участие в решении тестов. Неужели не было соблазна вспомнить старину и хотя бы из любопытства пройти испытание, которое Вы предлагаете десяткам тысяч абитуриентов?

Я этого не делал и не советую этого делать ни академику, ни профессору. Во-первых, тесты рассчитаны на тех, кто закончил школу. Я заканчивал школу очень давно. Изменилась школьная программа.

Когда-то один телеканал предложил академику в прямом эфире решать задания по биологии. Известный микробиолог, руководитель одного из институтов НАН не решил. Потом сказал, что это плохие тесты и их нельзя решить. На следующий день я ему позвонил по телефону и сказал: “Уважаемый коллега, этот тест решили десятки тысяч выпускников школ, потому что они из курса ботаники помнят, что такое пестик и семядоля, а вы уже забыли, потому что знаете свою микробиологию”. Каждый должен заниматься своим делом.

Я не решу тест по математике - я давно забыл школьный курс математики. Я не решу тест по физике. Я не полиглот. Но решу тест по истории, потому что я историк. Вероятно, довольно прилично справлюсь с тестом по украинскому языку и литературе. Каждый должен заниматься своим делом. Наше дело - предложить такие тесты, которые ученики могли бы решить.

Смотрите, у меня лежат учебники истории за среднюю школу. У нас сейчас заканчивается работа над тестами по истории Украины. Я сам лично проверю каждый вопрос, чтобы он не выходило за пределы школьной программы. Кто-то это сделает по математике. Кто-то это сделает по физике. Мы сделаем такие тесты, что те, кто их будут сдавать, будут чувствовать себя комфортно, при условии, что они подготовятся к сдаче. Нас не интересует, где чей отец работает, кто на какой машине ездит, кто в чем придет одетый, нас интересует, чтобы они знали.

Беседовала Анна Ященко